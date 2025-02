Il Festival di Sanremo 2025 non si limita al palco dell’Ariston, ma si estende in tutta la città con eventi esclusivi, tra cui il Suzuki Stage in Piazza Colombo. Questo spazio è diventato un appuntamento imperdibile per fan e curiosi, offrendo concerti gratuiti con artisti di primo piano. Scopri il programma completo del Suzuki Stage Sanremo 2025, gli artisti che si esibiranno e tutte le informazioni utili per non perdere neanche un momento di questo spettacolo unico.

Cos’è il Suzuki Stage di Sanremo?

Il Suzuki Stage, allestito nel cuore di Sanremo, è un palco che ospita esibizioni speciali di grandi artisti durante le serate del Festival. Questo spazio permette di vivere l’atmosfera sanremese anche al di fuori dell’Ariston, coinvolgendo il pubblico con musica live e spettacoli gratuiti.

Programma Suzuki Stage Sanremo 2025

Ecco il calendario ufficiale delle esibizioni che si terranno in Piazza Colombo durante il Festival di Sanremo 2025:

Martedì 11 febbraio 2025 – Raf apre il palco con i suoi successi storici e nuovi brani, dando il via a una settimana di grande musica.

– apre il palco con i suoi successi storici e nuovi brani, dando il via a una settimana di grande musica. Mercoledì 12 febbraio 2025 – BigMama porta la sua energia e carisma, offrendo uno spettacolo unico e coinvolgente.

– porta la sua energia e carisma, offrendo uno spettacolo unico e coinvolgente. Giovedì 13 febbraio 2025 – Ermal Meta , con la sua voce inconfondibile e testi emozionanti, regalerà una serata di grande intensità.

– , con la sua voce inconfondibile e testi emozionanti, regalerà una serata di grande intensità. Venerdì 14 febbraio 2025 – Benji & Fede tornano insieme sul palco per una serata all’insegna del pop italiano.

– tornano insieme sul palco per una serata all’insegna del pop italiano. Sabato 15 febbraio 2025 – Tedua chiude la rassegna con il suo stile inconfondibile, rappresentando la nuova scena musicale italiana.

Le serate saranno presentate da Jody Cecchetto e Mattia Stanga, che accompagneranno il pubblico tra interviste e momenti di intrattenimento.

Dove e come assistere agli eventi del Suzuki Stage

Il Suzuki Stage 2025 sarà allestito in Piazza Colombo, nel centro di Sanremo. Gli spettacoli sono gratuiti e aperti al pubblico fino a esaurimento posti.

Come arrivare: