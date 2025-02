La terza serata del Festival di Sanremo 2025 è in programma per giovedì 13 febbraio e vedrà sul palco del Teatro Ariston 14 dei 29 artisti in gara, oltre alla proclamazione del vincitore della categoria Nuove Proposte. Carlo Conti, durante la conferenza stampa di questa mattina, ha dichiarato che la scaletta ufficiale con l’ordine di esibizione non è ancora disponibile e verrà resa pubblica nel pomeriggio. Tuttavia, è già noto l’elenco degli artisti che si esibiranno questa sera. Ecco, dunque, una prima scaletta della terza serata del Festival di Sanremo 2025 in pdf.

Quali saranno i cantanti big in gara

A partire dalle 20:40 su Rai Uno, saliranno sul palco i seguenti artisti con i loro brani inediti:

Brunori Sas – L’albero delle noci

– L’albero delle noci Clara – Febbre

– Febbre Coma_Cose – Cuoricini

– Cuoricini Francesco Gabbani – Viva la vita

– Viva la vita Gaia – Chiamo io chiami tu

– Chiamo io chiami tu Irama – Lentamente

– Lentamente Modà – Non ti dimentico

– Non ti dimentico Noemi – Se t’innamori muori

– Se t’innamori muori Olly – Balorda nostalgia

– Balorda nostalgia Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

– Tra le mani un cuore Sarah Toscano – Amarcord

– Amarcord Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento – La mia parola

– La mia parola Joan Thiele – Eco

– Eco Tony Effe – Damme ‘na mano

Inoltre, durante la serata sarà proclamato il vincitore delle Nuove Proposte, con la sfida tra Settembre e Alex Wyse.

Gli ospiti sul palco dell’Ariston

Il palco dell’Ariston sarà arricchito dalla presenza di ospiti italiani e internazionali. I Duran Duran, a 40 anni dalla loro prima apparizione a Sanremo, eseguiranno un medley dei loro più grandi successi, tra cui Wild Boys. Iva Zanicchi riceverà un premio alla carriera, mentre Edoardo Bennato presenterà il documentario Sono Solo Canzonette, in onda il 19 febbraio su Rai 1.

Grande attesa anche per i sei protagonisti della nuova stagione di Mare Fuori, che sarà disponibile in anteprima su RaiPlay dal 12 marzo e su Rai 2 dal 26 marzo.

La serata vedrà l’esibizione dei ragazzi del Teatro Patologico di Barletta, progetto fondato da Dario D’Ambrosi, che ha rivoluzionato il linguaggio teatrale integrando la disabilità. Previsto anche un collegamento con la nave Amerigo Vespucci, attualmente in viaggio verso Alessandria d’Egitto.

Infine, dal Suzuki Stage di Piazza Colombo, si esibirà Ermal Meta, offrendo al pubblico un momento musicale speciale al di fuori dell’Ariston.

Alla conduzione, accanto a Carlo Conti, ci saranno Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa.

Come votare durante la terza serata

Le classifiche della serata saranno determinate dal voto combinato di:

50% Giuria delle Radio

50% Televoto del pubblico

Per la categoria Nuove Proposte, il voto sarà così suddiviso:

34% Televoto del pubblico

33% Giuria della Sala Stampa, Tv e Web

33% Giuria delle Radio

Per esprimere il proprio voto, i telespettatori potranno utilizzare i seguenti numeri:

894.001 da telefono fisso

da telefono fisso 475.475.1 da cellulare

Dove seguire la Terza Serata di Sanremo 2025

La terza serata sarà trasmessa in diretta TV e in streaming. I canali ufficiali per seguire l’evento sono:

Rai Uno (TV)

(TV) Rai Radio2 (radio)

(radio) RaiPlay (streaming live e on-demand)

(streaming live e on-demand) Rai 4K (visione in ultra definizione)

Per chi non potrà seguire la diretta, le puntate saranno disponibili on-demand su RaiPlay, accessibile da PC, smartphone, tablet e smart TV.

La scaletta ufficiale con l’ordine di esibizione verrà pubblicata nel pomeriggio. Una volta disponibile, sarà possibile scaricare il file direttamente da questo articolo.