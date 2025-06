Tutto è pronto a Napoli per uno degli eventi musicali più attesi dell’estate 2025. Gli Imagine Dragons stanno per salire sul palco dello Stadio Diego Armando Maradona per l’unica tappa campana del loro tour mondiale. Cresce l’attesa tra i fan, mentre in città arrivano migliaia di persone da tutta Italia per vivere una serata che si preannuncia memorabile. In molti, intanto, si chiedono quale sarà la scaletta del concerto degli Imagine Dragons a Napoli 2025.

Un tour mondiale per il nuovo album “Loom”

Il 2025 rappresenta per gli Imagine Dragons un anno chiave: la band di Dan Reynolds porta infatti in tour il nuovo album “Loom”, uscito nel 2024, che ha già riscosso enorme successo a livello internazionale. Nove tracce inedite che hanno ampliato ulteriormente il repertorio della band americana, affiancandosi a hit ormai entrate nella storia della musica pop-rock contemporanea.

Con 48 dischi di platino e 5 d’oro solo in Italia, oltre 240 miliardi di stream globali e una vittoria ai Grammy Awards, gli Imagine Dragons confermano con questo tour mondiale il loro ruolo di protagonisti assoluti della scena musicale internazionale.

La probabile scaletta degli Imagine Dragons a Napoli 2025

Come spesso accade nei grandi tour, la scaletta ufficiale non è stata comunicata in anticipo. Tuttavia, osservando le date europee già svolte nelle settimane precedenti — come il concerto all’Ippodromo di Milano — è possibile ipotizzare con buona attendibilità quale potrebbe essere l’ordine dei brani che saranno eseguiti questa sera a Napoli.

Ecco dunque la scaletta attesa per il concerto degli Imagine Dragons al Maradona:

Fire in These Hills Thunder Bones Tiptoe Take Me to the Beach Whatever It Takes Shots Interludio (intro di Bad Liar) Bad Liar Nice to Meet You Wake Up Radioactive Demons Natural Walking the Wire Sharks Enemy Eyes Closed In Your Corner Don’t Forget Me Interludio parlato Believer Fire in These Hills (reprise finale)

Napoli pronta per una serata evento

Lo Stadio Diego Armando Maradona, già protagonista di grandi concerti in questa estate 2025, si prepara ad accogliere un nuovo bagno di folla. L’atmosfera in città è quella delle grandi occasioni: migliaia i fan in arrivo non solo da tutta la Campania, ma anche da molte altre regioni, pronti a vivere uno spettacolo che promette emozioni forti.

Se la scaletta rispetterà le attese, il pubblico partenopeo potrà assistere a un viaggio musicale che attraversa tutti gli anni della carriera degli Imagine Dragons, confermando ancora una volta la capacità della band di reinventarsi senza perdere la propria identità.