La Polizia di Stato ha pubblicato in questi giorni i risultati provvisori delle prove scritte del concorso pubblico 2025 per l’assunzione di 4617 Allievi agenti. Il bando, indetto con decreto del Capo della Polizia del 22 aprile 2025, ha visto una grande partecipazione sia da parte di candidati provenienti dalla vita civile, sia da parte dei volontari in ferma prefissata delle Forze Armate.

Le procedure concorsuali: tre codici distinti

Il concorso, aperto a cittadini italiani e a militari in ferma prefissata, è stato suddiviso in tre differenti procedure:

Codice AG20251 : 2517 posti destinati ai candidati civili, tramite prova d’esame;

: 2517 posti destinati ai candidati civili, tramite prova d’esame; Codice VFP2025 : 2059 posti riservati ai volontari in ferma prefissata (VFPI, VFP1 e VFP4), valutati con esame e titoli;

: 2059 posti riservati ai volontari in ferma prefissata (VFPI, VFP1 e VFP4), valutati con esame e titoli; Codice BIL2025: 41 posti riservati a candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo italiano-tedesco (livello B2 CEFR).

Le domande sono state presentate tra il 23 aprile e il 22 maggio 2025, esclusivamente tramite il portale telematico della Polizia di Stato.

Risultati concorso Polizia di Stato 2025, la pubblicazione dei punteggi provvisori

Nei giorni scorsi sono stati resi noti i primi esiti provvisori delle prove scritte, che si sono svolte a Roma presso l’Ergife Palace Hotel dal 20 al 24 giugno 2025. I punteggi pubblicati derivano dalla lettura ottica dei moduli risposta. La Commissione esaminatrice si riserva ora la valutazione dei quesiti eventualmente contestati prima di attribuire il punteggio definitivo.

Ecco il calendario aggiornato delle pubblicazioni dei punteggi provvisori:

20 giugno 2025 : pubblicati i punteggi delle sessioni antimeridiana e pomeridiana;

: pubblicati i punteggi delle sessioni antimeridiana e pomeridiana; 23 giugno 2025 : pubblicati i punteggi delle sessioni antimeridiana e pomeridiana;

: pubblicati i punteggi delle sessioni antimeridiana e pomeridiana; 24 giugno 2025: pubblicati i punteggi delle sessioni antimeridiana e pomeridiana.

I candidati sono stati ammessi con riserva alle prove scritte, in attesa della verifica definitiva dei requisiti di ammissione.

Ecco dove trovare i punteggi.

Aggiornamenti normativi durante la procedura

Durante lo svolgimento del concorso sono state apportate alcune modifiche al bando. Con decreto del 17 giugno 2025 è stato infatti aggiornato l’articolo 14, comma 4, relativo all’acquisizione di ulteriore documentazione sanitaria per i candidati convocati agli accertamenti psico-fisici.

Inoltre, nei mesi precedenti, sono state pubblicate le banche dati ufficiali dei quesiti per ciascuna procedura concorsuale, consentendo ai candidati di prepararsi in modo mirato per la prova scritta.

Prossimi step del concorso Polizia di Stato 2025

Con la pubblicazione dei risultati provvisori della prova scritta, i candidati attendono ora:

la definizione dei punteggi definitivi dopo le valutazioni della Commissione;

dopo le valutazioni della Commissione; l’avvio della fase successiva con gli accertamenti psico-fisici e attitudinali ;

; la successiva pubblicazione della graduatoria finale.

Si ricorda che per tutte le comunicazioni ufficiali i candidati devono disporre di un indirizzo PEC personale e utilizzare le credenziali SPID o CIE per accedere ai portali di riferimento.

Il concorso per Allievi agenti della Polizia di Stato 2025 rappresenta una delle principali occasioni di inserimento nelle Forze di Polizia, con migliaia di posti a disposizione e procedure che, pur complesse, garantiscono trasparenza e meritocrazia nel reclutamento.