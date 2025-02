Il Festival di Sanremo 2025 è finalmente arrivato! Martedì 11 febbraio si accendono le luci sul palco dell’Ariston per la 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana. L’attesissimo evento musicale, considerato il Super Bowl della musica italiana, terrà incollati milioni di telespettatori per cinque serate di spettacolo, emozioni e grande musica. Ecco la scaletta della prima serata di Sanremo 2025 in PDF.

Il successo di Sanremo: un fenomeno che va oltre la musica

A guidare lo show sarà Carlo Conti, affiancato da Gerry Scotti e Antonella Clerici, per una conduzione all’insegna dell’esperienza e dell’intrattenimento. La serata inaugurale vedrà esibirsi tutti i 29 artisti in gara, con l’atteso ritorno di Lorenzo Jovanotti in qualità di super ospite. Il cantante è pronto a regalare al pubblico una performance esclusiva che arricchirà la magia del Festival.

Negli ultimi anni, il Festival di Sanremo ha raggiunto ascolti record, consolidandosi come un evento culturale di rilevanza nazionale e internazionale. Il mix tra tradizione e innovazione ha saputo attrarre un pubblico trasversale, coinvolgendo diverse generazioni. Grazie alla forte presenza sui social media e sulle piattaforme di streaming, le canzoni in gara hanno un impatto immediato sulle classifiche musicali, diventando hit già nelle ore successive alla loro presentazione sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2025: la scaletta della prima serata

L’ordine di esibizione ufficiale verrà reso noto poco prima dell’inizio della serata, ma intanto ecco l’elenco completo degli artisti in gara con i rispettivi brani:

Gaia – Chiamo io chiami tu

– Chiamo io chiami tu Francesco Gabbani – Viva la vita

– Viva la vita Rkomi – Il ritmo delle cose

– Il ritmo delle cose Noemi – Se t’innamori muori

– Se t’innamori muori Irama – Lentamente

– Lentamente Coma_Cose – Cuoricini

– Cuoricini Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

– Quando sarai piccola Marcella Bella – Pelle diamante

– Pelle diamante Achille Lauro – Incoscienti giovani

– Incoscienti giovani Giorgia – La cura per me

– La cura per me Willie Peyote – Grazie ma no grazie

– Grazie ma no grazie Rose Villain – Fuorilegge

– Fuorilegge Shablo (Guè, Joshua e Tormento) – La mia parola

– La mia parola Olly – Balorda nostalgia

– Balorda nostalgia Elodie – Dimenticarsi alle sette

– Dimenticarsi alle sette Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

– Tra le mani un cuore Tony Effe – Damme ‘na mano

– Damme ‘na mano Serena Brancale – Anema e core

– Anema e core Brunori Sas – L’albero delle noci

– L’albero delle noci Modà – Non ti dimentico

– Non ti dimentico Clara – Febbre

– Febbre Fedez – Battito

– Battito Lucio Corsi – Volevo essere un duro

– Volevo essere un duro Bresh – La tana del granchio

– La tana del granchio Sarah Toscano – Amarcord

– Amarcord Joan Thiele – Eco

– Eco Rocco Hunt – Mille vote ancora

– Mille vote ancora Francesca Michielin – Fango in paradiso

– Fango in paradiso The Kolors – Tu con chi fai l’amore

Dove scaricare la scaletta di Sanremo 2025 in PDF

La scaletta ufficiale della prima serata di Sanremo 2025 sarà disponibile poche ore prima dell’inizio della diretta. Per restare aggiornato su tutte le novità del Festival e scaricare il file PDF della scaletta, segui il sito ufficiale di Sanremo o i principali portali di informazione musicale.