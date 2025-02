Il Festival di Sanremo giunge alla sua 75ª edizione nel 2025, confermandosi come uno degli eventi più iconici della cultura italiana. Ogni anno milioni di spettatori, sia in Italia che all’estero, seguono con passione la competizione canora. Se ti trovi fuori dai confini nazionali e vuoi vivere l’emozione del Festival, esistono diverse opzioni per accedere alle dirette e ai contenuti streaming. Ecco, dunque, come vedere Sanremo 2025 all’estero in tv e streaming.

Il Festival, da sempre un simbolo di unione culturale

Più di un semplice show musicale, Sanremo rappresenta un rito collettivo che attraversa generazioni e culture. Grazie alla sua portata mediatica, il Festival continua ad attirare ascolti record, con una media di oltre 11 milioni di telespettatori a ogni edizione. L’evento è il programma televisivo più visto in Italia e riscuote un crescente interesse internazionale.

Con l’evoluzione delle piattaforme di trasmissione, oggi seguire Sanremo 2025 dall’estero è più semplice che mai. Dalle opzioni televisive ai servizi digitali, ecco tutte le soluzioni disponibili.

Sanremo 2025 in TV: le opzioni per chi vive all’estero

Chi preferisce il comfort del televisore può affidarsi a Rai Italia, il canale del servizio pubblico italiano pensato per il pubblico internazionale. Questo network copre diverse aree del mondo, tra cui America del Nord e del Sud, Africa, Asia e Australia.

A seconda della regione, la visione potrebbe essere gratuita o soggetta a sottoscrizioni specifiche. La trasmissione avviene attraverso satellite, cavo, IPTV e servizi OTT, garantendo una copertura globale per non perdere nessuna serata del Festival.

Streaming Sanremo 2025: come guardarlo online dall’estero

Se preferisci seguire il Festival da dispositivi mobili, tablet o computer, lo streaming è l’alternativa ideale. RaiPlay, la piattaforma ufficiale della Rai, trasmette Sanremo 2025 in diretta e on demand, ma con limitazioni geografiche per chi si trova fuori dall’Italia.

Per aggirare queste restrizioni e accedere liberamente ai contenuti, puoi utilizzare una VPN affidabile, che permette di connettersi a un server italiano e navigare come se fossi in Italia. Segui questi passaggi:

Installa una VPN e scegli un server in Italia. Accedi a RaiPlay e registrati gratuitamente. Guarda Sanremo in diretta o in differita, senza limiti territoriali.

Questa soluzione è particolarmente utile per chi vive in paesi con restrizioni sui contenuti italiani e desidera seguire il Festival senza interruzioni.