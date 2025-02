Incidente a Salerno: camion perde il carico in via Fra’ Generoso, morto un ciclista

Drammatico incidente questa mattina a Salerno in via Fra’ Generoso, dove un camion ha perso parte del carico di ecoballe, causando un tragico impatto con un gruppo di ciclisti. Il materiale disperso è finito sulla corsia opposta, travolgendo i malcapitati. Uno di loro, un 49enne originario di Caserta, è stato colpito in pieno e per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, il 118, la Polizia di Stato e la Polizia Municipale.

I caschi rossi, con l’ausilio di un’autogru, hanno lavorato per sollevare il carico e mettere in sicurezza l’area. Nell’incidente anche un altro ciclista è rimasto ferito ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Traffico bloccato in via Fra’ Generoso, indagini in corso

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire la rimozione del carico e permettere alle autorità di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli agenti stanno svolgendo accertamenti per chiarire le responsabilità e verificare eventuali negligenze nella messa in sicurezza del carico del camion.