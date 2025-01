Nella notte tra lunedì e martedì il Museo diocesano di San Prisco, situato al piano terra della Curia vescovile di Nocera Inferiore, è stato violato da ignoti che hanno sottratto oggetti votivi e preziosi materiali custoditi nelle teche delle sale museali. Il furto ha colpito duramente la comunità locale, privandola di una parte del suo patrimonio storico e religioso.

Furto al Museo di San Prisco di Nocera, il vescovo Giudice: “Uno sfregio al territorio”

Il direttore del Museo, Salvatore Alfano, ha sporto denuncia ai Carabinieri, che hanno già avviato i rilievi scientifici per identificare i responsabili. «Esprimiamo grande dolore per questa violazione che danneggia l’intera comunità, minandola nelle radici, in quanto è stato saccheggiato un deposito di storia e memoria, di fede e devozione accresciuto nei secoli. Un danno non esclusivamente economico, ma soprattutto valoriale e identitario. Uno sfregio all’intero territorio, a cui risponderemo rinnovando e continuando a impegnarci a difesa e promozione delle nostre bellezze, della nostra cultura, della nostra storia», ha dichiarato il vescovo Mons. Giuseppe Giudice, esprimendo il profondo rammarico della Diocesi per l’accaduto.

Il furto ha sollevato indignazione tra i cittadini, che si sono uniti nel condannare l’episodio. Associazioni culturali e volontari locali hanno già annunciato iniziative per sensibilizzare sull’importanza di preservare il patrimonio storico e religioso del territorio.