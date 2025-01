La Legge di Bilancio 2025 conferma il Bonus Elettrodomestici 2025, un’agevolazione pensata per incentivare l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, con l’obiettivo di sostenere il risparmio energetico e favorire la transizione ecologica. Con un fondo di 50 milioni di euro, il governo punta a ridurre i consumi domestici, sostenere l’industria europea e promuovere il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti. Scopriamo insieme come funziona questo incentivo, come fare domanda per richiederlo, e quali saranno i requisiti stabiliti per provare ad ottenerlo.

Come funziona l’incentivo pensato dal Governo? Requisiti ISEE e destinatari

Il Bonus Elettrodomestici offre un contributo pari al 30% del costo di ciascun apparecchio, fino a un massimo di 100 euro per elettrodomestico. Questo limite è elevato a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. Gli elettrodomestici idonei devono avere una classe energetica minima B e essere prodotti in Europa.

Rientrano tra i prodotti incentivati frigoriferi, congelatori, forni, lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie, purché rispettino i criteri di efficienza energetica previsti. Sono inoltre comprese alcune apparecchiature per il riscaldamento e la cottura, come piastre elettriche e stufe. La detrazione copre anche i costi di trasporto e montaggio.

Il bonus è riservato a tutti i cittadini residenti in Italia, con un’attenzione particolare alle famiglie a basso reddito. Ogni nucleo familiare può richiedere l’incentivo per un solo elettrodomestico nel corso del 2025, a condizione che il prodotto rispetti i requisiti stabiliti dalla normativa.

L’agevolazione si estende anche alle aziende che intendono sostituire apparecchi obsoleti con modelli più efficienti. Tuttavia, per accedere al contributo, è essenziale che l’acquisto sia documentato con una fattura o una ricevuta fiscale e che il pagamento sia effettuato tramite metodi tracciabili come bonifico bancario o carta di credito.

Come richiedere il Bonus Elettrodomestici 2025: come fare domanda

Per accedere al bonus, è necessario acquistare un elettrodomestico idoneo e conservare tutta la documentazione relativa, inclusi scontrini, fatture e attestazioni di pagamento. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy emanerà un decreto che definirà nel dettaglio le modalità operative per la richiesta dell’incentivo.

I richiedenti dovranno compilare un modulo ufficiale, allegando la documentazione fiscale e, se applicabile, l’attestazione ISEE. Sarà importante monitorare i siti istituzionali per essere aggiornati su tempistiche e procedure, così da non perdere l’opportunità di usufruire dell’incentivo.