La ventiseiesima giornata del Girone H di Serie D offre una sfida di vertice imperdibile: Casarano-Nocerina. Un match cruciale per le ambizioni delle due formazioni, entrambe in lotta per la vetta della classifica. Ecco tutte le informazioni su formazioni, diretta tv, streaming e radiocronaca dell’incontro.

Casarano-Nocerina: le probabili formazioni del big match

Tutto pronto per il grande scontro. Il Casarano capolista, protagonista di un campionato da assoluto protagonista, affronta in casa la Nocerina, che grazie alla vittoria contro l’Ischia e al contemporaneo pareggio dei salentini a Francavilla è a soli due punti di distanza. Gli uomini di Di Bari proveranno a sfruttare il fattore campo per fermare i molossi di Campilongo, che vantano il miglior rendimento esterno del torneo.

Ecco le probabili formazioni per la gara in programma alle ore 15:00:

CASARANO (4-3-3): Fernandes; Milicevic, Guastamacchia, Morales, Pinto; D’Alena, Logoluso, Cajazzo, Ferrara; Malcore, Loiodice.

NOCERINA (4-3-3): Wodzicki; Padalino, Troest, Sparandeo, Tempre; Faiello, Bottalico, Gerbaudo; Addessi, Marquez, Felleca.

Come seguire la partita in diretta tv e streaming sulle web frequenze

Il match sarà trasmesso in diretta streaming grazie alla copertura di ForzaNocerina.it, che offrirà la possibilità di seguire l’incontro a pagamento tramite il proprio servizio online. Per accedere alla diretta, sarà necessario collegarsi al sito ufficiale, acquistare l’evento e guardarlo da PC, smartphone o tablet con qualità video ottimale.

Per chi desidera seguire la partita su un grande schermo, sarà possibile sfruttare dispositivi come Smart TV, Chromecast e Fire Stick di Amazon. Basterà accedere al sito di ForzaNocerina direttamente dal browser della televisione o trasmettere il segnale al televisore tramite uno dei dispositivi compatibili.

Casarano-Nocerina in diretta tv e radio gratuita su Diffusione Stereo

Oltre alla diretta streaming a pagamento, i tifosi avranno un’opzione completamente gratuita per seguire l’incontro. Diffusione Stereo Sport trasmetterà Casarano-Nocerina in diretta tv e radio, permettendo a tutti gli appassionati di vivere l’emozione del match senza alcun costo.

Grazie a questa copertura multicanale, i tifosi della Nocerina e gli appassionati di calcio potranno vivere ogni istante di questa sfida fondamentale per la corsa al primato.