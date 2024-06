Benevento, prende forma il BCT 2024: tantissimi artisti di spicco in città

Prende il via il 25 giugno l’ottava edizione del BCT, il Benevento Cinema e Televisione, che si terrà dal 25 al 30 giugno 2024. Ideato e diretto da Antonio Frascadore, questo evento rappresenta un’occasione unica per celebrare il mondo del cinema e della televisione, attraverso sei giorni ricchi di incontri, anteprime, proiezioni ed eventi. La manifestazione, che da sempre unisce e celebra il grande e il piccolo schermo, illuminerà il cuore di Benevento con un programma ricco e variegato, ospitato nelle suggestive location di Piazza Roma, Piazza Santa Sofia e Piazza Federico Torre. Scopriamo dunque, nel dettaglio, la programmazione per il BCT 2024 a Benevento.

Un’inaugurazione spettacolare con le colonne sonore Disney

Il BCT Festival 2024 si apre con una serata dedicata alla magia delle colonne sonore Disney, il 25 giugno al Teatro Romano. Lo spettacolo “I sogni son desideri”, scritto e diretto da Antonio Frascadore, vedrà la partecipazione di Diana Del Bufalo come voce principale, accompagnata dall’Orchestra Filarmonica di Benevento diretta da Marco Attura e dalla voce narrante di Francesco Pannofino. Questo evento preapertura ripercorrerà i 100 anni della Walt Disney Company, facendo sognare grandi e piccini attraverso le colonne sonore dei grandi classici Disney. Un viaggio straordinario in una notte d’estate, perfetto per dare il via a un festival ricco di emozioni e spettacoli.

BCT a Benevento, celebrità e grandi incontri in città

La seconda giornata del festival, mercoledì 26 giugno, sarà tutta al femminile. Tra gli ospiti, Belen Rodriguez racconterà la sua carriera in un incontro a Piazza Roma, mentre Benedetta Porcaroli presenterà il suo ultimo film “Vangelo secondo Maria” a Piazza Santa Sofia. In Piazza Federico Torre, Cristina Parodi discuterà della sua carriera nel mondo dell’informazione e dell’intrattenimento, seguita da Lina Sastri che presenterà il suo esordio alla regia con “La Casa di Ninetta”. Il 27 giugno, Riccardo Scamarcio celebrerà il centenario della nascita di Marcello Mastroianni con una proiezione speciale del film “Race For Glory: Audi vs Lancia”. Sempre lo stesso giorno, a Piazza Santa Sofia, Francesco e Mario Di Leva parleranno del loro rapporto e dell’arte di fare cinema tramandata di generazione in generazione.

Un programma ricco di eventi e proiezioni

Il festival proseguirà con una serie di incontri e proiezioni imperdibili. Il 28 giugno, Paolo Bonolis ripercorrerà la sua carriera a Piazza Roma, mentre Serena Bortone presenterà il suo romanzo d’esordio a Piazza Santa Sofia. Kasia Smutniak riceverà il Premio Speciale “Valentina Pedicini” e presenterà il suo documentario “Mur”. Il 29 giugno, Furkan Palalı aprirà la giornata a Piazza Roma, seguito da Claudio Amendola che celebrerà i suoi oltre quarant’anni di carriera. Il 30 giugno, la chiusura del festival sarà affidata a Pedro Alonso, famoso per il ruolo di Berlino ne “La Casa di Carta”, e a Sergio Rubini che parlerà della sua carriera cinematografica e teatrale. La serata si concluderà con la proiezione del film “Non Riattaccare” presentato da Manfredi Lucibello e Barbara Ronchi.