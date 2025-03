Arriva ufficialmente la proroga delle polizze catastrofali per le imprese italiane. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il rinvio dell’obbligo di dotarsi di un’assicurazione contro eventi calamitosi e catastrofali, ma con un calendario differenziato in base alla dimensione aziendale.

Nuove scadenze per le imprese: ecco quali sono

Il termine per l’obbligo delle polizze catastrofali viene posticipato al:

1° ottobre 2025 per le medie imprese ;

1° gennaio 2026 per le piccole e micro imprese.

Resta invece confermata al 1° aprile 2025 la scadenza per le grandi imprese, ma con una novità rilevante: per i successivi 90 giorni non scatteranno sanzioni. In questo periodo di “tolleranza”, l’assenza della polizza non verrà considerata ai fini dell’assegnazione di contributi, agevolazioni o sovvenzioni pubbliche, comprese quelle legate ad emergenze o eventi naturali eccezionali.

Cosa cambia con la proroga

La proroga delle polizze catastrofali nasce dall’esigenza di dare più tempo alle imprese, in particolare alle PMI, per adeguarsi a un obbligo che ha un impatto sia economico sia organizzativo. Per le grandi aziende, pur mantenendo il termine del 1° aprile, si concede un periodo transitorio durante il quale le eventuali irregolarità non avranno ripercussioni sulle domande di finanziamento pubblico.

Perché le polizze catastrofali sono obbligatorie

L’obbligo di una polizza catastrofale è stato introdotto per rafforzare la resilienza del sistema produttivo italiano di fronte ai rischi naturali, sempre più frequenti e intensi. Le assicurazioni coprono danni derivanti da eventi come terremoti, alluvioni, frane e altre calamità naturali, proteggendo così sia le imprese sia l’intero tessuto economico.