Viaggiare sui treni regionali non è mai stato così semplice. Con Tap Tap Trenitalia — o più correttamente TAP&TAP — basta davvero un gesto per acquistare il biglietto. Dimenticate le code alle biglietterie o il classico biglietto cartaceo da conservare fino all’arrivo: oggi si sale a bordo semplicemente avvicinando la carta contactless.

Ma come funziona davvero TAP&TAP? Dove è disponibile? E come si comporta il controllore quando il biglietto è “virtuale”? Vediamolo insieme in modo semplice.

Come funziona TAP&TAP di Trenitalia?

Il meccanismo è intuitivo: per acquistare il biglietto basta fare due tap con la carta contactless (Visa, Mastercard o American Express) su una delle validatrici TAP&TAP che si trovano in stazione.

Il primo TAP lo si fa prima di salire a bordo, appoggiando la carta sulla validatrice: in pochi secondi arriva un segnale acustico e la luce verde che conferma l’operazione. Una volta arrivati nella stazione di destinazione, basta fare un secondo TAP sulla validatrice per completare l’acquisto del biglietto.

Con TAP&TAP si ottiene un biglietto singolo per la seconda classe a tariffa ordinaria, valido solo per un passeggero. Non si possono comprare biglietti ridotti o per più persone con la stessa carta.

Dove si può usare TAP&TAP di Trenitalia?

Oggi il servizio è attivo in cinque regioni e su diverse linee molto frequentate:

Piemonte

Torino Lingotto – Torino Aeroporto di Caselle – Germagnano

Torino – Bardonecchia

Rivarolo – Chieri

Pinerolo – Chivasso

Fossano – Ciriè

Veneto

Padova – Bassano del Grappa

Padova – Rovigo

Venezia S. Lucia – Bassano del Grappa

Verona Porta Nuova – Venezia S. Lucia

Verona Porta Nuova – Rovigo

Treviso Centrale – Venezia S. Lucia

Treviso Centrale – Vicenza

Treviso Centrale – Conegliano

Treviso Centrale – Portogruaro

Toscana

Firenze – Pisa – Livorno

Pisa Centrale – Carrara

Pisa Centrale – Lucca

Sardegna

Cagliari – Elmas Aeroporto

Sicilia

Palermo Punta Raisi – Palermo Centrale

In più, TAP&TAP si può utilizzare anche sul Leonardo Express, il treno diretto che collega Roma Termini con l’aeroporto di Fiumicino: qui, però, basta fare un solo TAP in partenza.

Cosa succede quando passa il controllore?

Non cambia nulla rispetto al passato. Anche con TAP&TAP i controlli a bordo ci sono e restano fondamentali. Il controllore potrà verificare il biglietto semplicemente chiedendo le ultime quattro cifre della carta contactless che è stata usata. In questo modo potrà controllare sul momento se tutto è in regola. Non serve stampare nulla o mostrare ricevute: la carta diventa a tutti gli effetti il tuo biglietto.

TAP&TAP conviene anche ai pendolari grazie alla “best fare”

C’è anche un vantaggio in più per chi viaggia spesso. Registrando la carta sul sito Trenitalia, TAP&TAP attiva automaticamente la cosiddetta best fare. Significa che, quando l’importo dei biglietti acquistati su una tratta supera il costo dell’abbonamento (settimanale, mensile, trimestrale o annuale), tutti i viaggi successivi sulla stessa tratta saranno senza costi aggiuntivi per il periodo considerato.

È un modo semplice per ottenere sempre la tariffa più conveniente, senza dover fare calcoli o acquistare l’abbonamento in anticipo. L’unica cosa importante è continuare a fare i TAP di partenza e arrivo, anche quando si è già raggiunta la best fare.

Perché TAP&TAP di Trenitalia è utile per i viaggiatori

Si viaggia senza fare code

Non serve stampare nulla

La carta è il biglietto

Controllo facile da parte del controllore

Risparmio automatico per i pendolari

In caso di dubbi o problemi c’è anche un servizio clienti sempre disponibile al numero 06-3000 (opzione 6).

TAP&TAP è già realtà su molte tratte e rappresenta una delle soluzioni più pratiche introdotte negli ultimi anni per chi usa i treni regionali. Un servizio pensato per chi vuole viaggiare senza stress e con un risparmio assicurato.