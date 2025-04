Cos’è Amazon KDP

Amazon KDP è un servizio gratuito che permette ad autori, editori e imprenditori di pubblicare libri in formato eBook (Kindle) e cartaceo (Paperback e Hardcover) direttamente sulla piattaforma di Amazon. Grazie a KDP, non è necessario avere un editore o un contratto: basta caricare il proprio libro, impostare il prezzo, e Amazon si occupa della distribuzione, del servizio clienti e della stampa on demand.

Come entrare su Amazon KDP

L’accesso ad Amazon KDP è semplice e gratuito. È sufficiente seguire questi passaggi:

Creare un account su KDP: si accede tramite il sito kdp.amazon.com con le proprie credenziali Amazon. Inserire i dati fiscali e bancari: per ricevere i pagamenti è necessario indicare il proprio IBAN e compilare un modulo fiscale (W-8BEN per chi risiede fuori dagli USA). Caricare il libro: si inseriscono titolo, descrizione, parole chiave, categorie, file del manoscritto (PDF o DOCX per la versione cartacea, MOBI o EPUB per l’eBook) e copertina. Impostare il prezzo e le royalty: l’autore sceglie il prezzo e la percentuale di guadagno. Pubblicare: dopo un controllo da parte di Amazon, il libro diventa disponibile in 24-72 ore.

Guadagni e royalty su Amazon KDP

Uno degli aspetti più importanti è capire quanto si guadagna con Amazon KDP. Il sistema di royalty varia in base al tipo di pubblicazione.

eBook Kindle

Royalty del 35% o 70% : Il 70% è disponibile per eBook venduti in determinati paesi (Italia inclusa), con prezzo compreso tra 2,99 e 9,99 €. Se il prezzo è inferiore a 2,99 € o superiore a 9,99 €, si guadagna il 35%. Amazon trattiene una piccola tariffa per la distribuzione (delivery fee), calcolata in base al peso del file (circa 0,12 €/MB).

:

Libri cartacei (Paperback e Hardcover)

Royalty del 60% sul prezzo di listino , da cui viene sottratto il costo di stampa. Il costo di stampa varia in base a: tipo di carta, tipo di stampa, numero di pagine, formato del libro.

, da cui viene sottratto il costo di stampa.

Esempio pratico:

Prezzo di listino: 10 €

Royalty: 60% = 6 €

Costo di stampa: 2,50 €

Guadagno netto: 3,50 € per copia venduta

Formati e dimensioni del libro su KDP

Amazon KDP consente di pubblicare libri in diversi formati standard, che variano tra edizione cartacea ed eBook. Alcuni dei più comuni sono:

5″ x 8″ (12,7 x 20,32 cm) – formato tascabile

– formato tascabile 6″ x 9″ (15,24 x 22,86 cm) – il più usato per romanzi

– il più usato per romanzi 8,5″ x 11″ (21,59 x 27,94 cm) – adatto a manuali e guide

Per l’eBook, il layout è reflowable, ovvero adattabile a tutti i dispositivi Kindle. La piattaforma fornisce anche strumenti utili come l’Interior Reviewer per vedere in anteprima come sarà l’impaginazione.

Il Cover Calculator di Amazon KDP

Per la versione cartacea, è fondamentale realizzare una copertina con le dimensioni corrette. Qui entra in gioco il Cover Calculator di KDP, un tool gratuito disponibile sul sito ufficiale, che genera un template su misura in base a:

Tipo di carta

Tipo di stampa

Dimensioni del libro

Numero di pagine

Il file risultante (PDF o PNG) mostra con precisione i margini di taglio, la costa e le dimensioni totali per impaginare correttamente la copertina (fronte, retro e dorso).

KDP Select: vantaggi e limitazioni

Amazon propone anche un programma chiamato KDP Select, pensato per chi pubblica eBook. Aderendo a questo programma (con esclusiva di 90 giorni su Amazon), si accede a vantaggi come:

Inclusione nell’abbonamento Kindle Unlimited

Promozioni temporanee (es. “offerta lampo” o giorni gratuiti)

Maggiore visibilità nella classifica Kindle

Tuttavia, aderendo a KDP Select non si può distribuire l’eBook su altre piattaforme (come Apple Books o Kobo) durante il periodo di esclusiva.

Conviene usare Amazon KDP?

Amazon KDP è uno strumento potentissimo per autori emergenti, professionisti, formatori e creativi. I principali vantaggi sono:

Accesso diretto a milioni di lettori

Nessun costo di pubblicazione

Controllo completo su contenuti e diritti

Statistiche dettagliate e pagamento mensile

Tuttavia, bisogna considerare anche alcune sfide:

L’autore è anche l’editore: editing, impaginazione, promozione sono a carico proprio

Concorrenza altissima: serve una strategia di marketing

Guadagni proporzionati alla qualità del prodotto e alla capacità di promuoverlo

Per chi vuole monetizzare le proprie competenze, pubblicare narrativa, saggi, raccolte o manuali, KDP rappresenta un’opportunità concreta e scalabile.