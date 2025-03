Tra le presenze della quinta stagione di Mare Fuori, c’è anche Andrea Lucrezia Perreca, giovane modella e attrice esordiente che ha fatto il suo debutto nella serie nelle puntate undici e dodici, interpretando il personaggio di Irene. Con il suo ingresso nel cast, ha catturato l’attenzione del pubblico, aggiungendo un nuovo volto al racconto del famoso IPM di Napoli.

Origini e percorso professionale: la biografia dell’attrice

Nata e cresciuta a Bacoli, in provincia di Napoli, Andrea Lucrezia Perreca ha 24 anni e ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda. Da ottobre 2021 lavora come modella per The Fashion Model Management, un’agenzia di riferimento nel settore. Oltre a posare per shooting fotografici e campagne pubblicitarie, ha anche partecipato a concorsi di bellezza, facendosi notare per il suo fascino e la sua eleganza.

Oggi vive a Roma, città che le offre maggiori opportunità nel mondo dello spettacolo e della moda. Tuttavia, il legame con la sua terra è sempre forte: appena può, torna nella sua amata Baia, frazione di Bacoli, dove ricarica le energie e si gode il mare della sua città.

Andrea Lucrezia Perreca, il debutto in Mare Fuori

Il grande passo verso la recitazione è arrivato con Mare Fuori 4, dove ha vestito i panni di Irene in due episodi cruciali della stagione: “Tenere accesa la speranza” e “Il regalo”. Un’esperienza che lei stessa ha definito “un’emozione indescrivibile”, raccontando sui social di essere profondamente grata per questa opportunità.