Carmen Pommella è un volto che molti hanno imparato a riconoscere grazie a Mare Fuori, la serie di successo in cui interpreta Nunzia, un personaggio solido e concreto, proprio come il suo stile recitativo. Ma la sua carriera non si ferma certo qui: con una lunga esperienza tra teatro, cinema e televisione, Pommella ha attraversato mondi e storie diverse, lavorando con alcuni dei più importanti registi italiani.

Le origini e la formazione: la biografia dell’attrice

Nata a Napoli il 14 gennaio 1972, Pommella si avvicina alla recitazione da giovanissima, studiando all’Accademia d’Arte Drammatica del Teatro Bellini. Da lì inizia un percorso fatto di studio e palcoscenico, con corsi di perfezionamento che spaziano dal mimo con Eugenio Ravo alle danze etniche con Carla Padovani, fino al canto con il Maestro Giovanni Morelli del Teatro San Carlo. Il teatro è il primo grande amore: lavora con Lucio Allocca, Renato Carpentieri e Francesca De Sapio, affinando una tecnica che diventerà il suo tratto distintivo.

Dal teatro al grande e piccolo schermo: la carriera di Carmen Pommella

Per anni, Carmen Pommella è stata una presenza costante sulla scena teatrale, prendendo parte a spettacoli di autori come Pirandello, Shakespeare e Viviani, fino a diventare anche regista e insegnante di recitazione. Poi arriva il cinema, e con esso la collaborazione con registi come Paolo Sorrentino in È stata la mano di Dio (2021) e Pietro Marcello in Martin Eden (2019). Nel 2023 è nel cast di Finalmente l’alba di Saverio Costanzo, ruolo che le vale il Premio U.N.I.T.A.

Parallelamente, si afferma anche in televisione: oltre a Mare Fuori, dove recita fin dalla prima stagione, prende parte a serie come L’amica geniale, Gomorra e Le indagini di Lolita Lobosco. Nel 2023 è nel cast di La Storia di Francesca Archibugi, mentre nel 2024 torna ancora una volta a vestire i panni di Nunzia in Mare Fuori 5.