Quinta giornata del girone di ritorno ed è big match al “Degli Ulivi”. Si gioca Fidelis Andria-Nocerina, partita importantissima per il prosieguo del campionato dei federiciani e dei molossi. Incontro di grande rilevanza per le due formazioni; ecco dove vedere la partita in tv e in streaming, ma anche come seguirla in radio.

Un incontro di grande importanza: le probabili formazioni

Tutto pronto per il big match di giornata. La Fidelis Andria seconda affronta tra le mura amiche la Nocerina, capolista insieme al Casarano. La squadra di Scaringella, con alla guida il trainer pugliese, ha sempre vinto al “Degli Ulivi”; sarà difficile per i rossoneri imporsi, nonostante la compagine di Campilongo risulti ad oggi la migliore squadra in trasferta del campionato.

Le probabili formazioni del match, che si giocherà alle ore 15:00.

FIDELIS ANDRIA (4-3-2-1): Summa; Ercoli, Bonnin, Derosa, Imputato; Sylla, Verna, Risolo; Cancelli, Tedesco, Da Silva.

NOCERINA (4-3-3): Wodzicki; Padalino, Troest, Silvestri, Tempre; Faiello, Bottalico, Gerbaudo; Addessi, Marquez, Felleca.

Fidelis Andria-Nocerina in diretta tv e streaming: dove seguirla

che sarà trasmessa in diretta grazie alla copertura di ForzaNocerina.it. L’incontro, valido per il campionato di Serie D, sarà visibile in streaming a pagamento, mentre chi preferisce la radio potrà affidarsi alla telecronaca gratuita su YouTube. Inoltre, ci sarà anche la possibilità di guardare la gara direttamente sulla TV, grazie alla compatibilità con Smart TV, Chromecast e Fire Stick di Amazon.

Chi desidera seguire Fidelis Andria-Nocerina in streaming potrà farlo tramite il servizio offerto da ForzaNocerina.it, che trasmetterà il match con una diretta a pagamento. Sarà sufficiente accedere al sito ufficiale, completare l’acquisto e seguire la partita comodamente da PC, smartphone o tablet, con la garanzia di un’ottima qualità video. Un’opzione ideale per chi vuole godersi la gara ovunque si trovi, senza perdere nemmeno un’azione del match.

Per chi invece preferisce guardare Fidelis Andria-Nocerina in TV, la soluzione arriva sempre da ForzaNocerina, che mette a disposizione la diretta anche per i possessori di Smart TV. Basta accedere al sito direttamente dal browser della televisione e avviare lo streaming. In alternativa, si può sfruttare Google Chromecast per trasmettere il segnale dal proprio dispositivo al televisore oppure utilizzare Amazon Fire Stick, aprendo il browser integrato e collegandosi alla piattaforma che trasmette il match. Grazie a queste tecnologie, sarà possibile vivere l’emozione della partita su uno schermo più grande, proprio come se si fosse allo stadio.

Fidelis Andria-Nocerina in diretta radio: la soluzione gratuita su YouTube

Non mancherà, inoltre, un’alternativa completamente gratuita per seguire la gara. Chi non ha modo di guardare la partita in video potrà ascoltarla in diretta radio su YouTube, sempre grazie a ForzaNocerina. Il canale ufficiale trasmetterà la radiocronaca minuto per minuto, con aggiornamenti in tempo reale e il racconto dettagliato delle azioni più importanti. Una soluzione perfetta per chi è in viaggio o semplicemente vuole seguire il match senza doversi affidare allo streaming video.