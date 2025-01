È una giovane professionista del giornalismo sportivo e della comunicazione, la catanese Annapia Panassidi, tra i volti nuovi di Sportitalia, per cui si occupa di calcio. Un grande impegno per raccontare i più importanti episodi del campionato italiano, anche come addetto stampa della Folgore Caratese. Scopriamo di più su di lei, analizzandone il curriculum e la biografia.

Chi è la giornalista di Sportitalia e addetto stampa della Folgore Caratese

Annapia Panassidi, nata a giugno del 2004 a Catania, ha già una carriera ricca di esperienze significative che la vedono protagonista sia nella gestione della comunicazione sia nell’informazione sportiva.

Attualmente, lavora come addetto stampa per la Folgore Caratese – società calcistica di cui è presidente Michele Criscitiello, a capo di Sportitalia – occupandosi delle relazioni con i media e della comunicazione istituzionale. Parallelamente, collabora come giornalista con Sportitalia – La TV dello Sport, dove segue con passione il racconto delle vicende sportive. Il suo percorso professionale è iniziato con un’esperienza presso Sicra Press, che le ha permesso di affinare le sue competenze nel settore.

Annapia Panassidi, cosa sappiamo della sua vita privata?