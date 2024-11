Sabato 23 novembre lo Juventus Stadium accoglierà per la prima volta la haka degli All Blacks, prima del match contro l’Italia nelle Autumn Nations Series. Sia che venga scelta la tradizionale “Ka Mate” o la più recente “Kapa o Pango“, il rituale maori regalerà al pubblico torinese un momento storico e suggestivo. Una danza di guerra molto importante per il popolo maori, per i neozelandesi, per gli appassionati di rugby, di cui vi proponiamo testo e significato.

Una danza dal significato profondo, che racconta la cultura maori

Un simbolo che va oltre lo sport. La haka, infatti, non è solo un’esibizione degli All Blacks: è un rito ancestrale della cultura maori, carico di significati storici e spirituali. Come ricordato dalla leggenda del rugby John Kirwan, definirla “una pagliacciata” equivale a ignorarne il valore culturale. Recentemente, la “Ka Mate” è stata protagonista di un episodio politico in Nuova Zelanda: i membri del Te Pati Maori hanno inscenato la danza nel Parlamento per protestare contro un controverso emendamento che reinterpretava il Trattato di Waitangi del 1840, fondamento della convivenza tra maori e non maori.

Due le tipologie di haka che gli All Blacks hanno messo in scena prima delle loro partite nel corso della loro lunga storia. La più classica, appunto, è la “Ka Mate. Creata intorno al 1820 da Te Rauparaha, capo della tribù Ngati Toa, questa haka nacque come celebrazione della vittoria della vita sulla morte. Te Rauparaha compose la Ka Mate per commemorare il suo scampato pericolo, dopo essere riuscito a salvarsi dalle tribù nemiche Ngati Maniapoto e Waikato.

Il testo e la traduzione di Ka Mate, tradizionale Haka degli All Blacks

Eccone il testo e la traduzione.

Maori

Leader:

Taringa whakarongo!

Kia rite! Kia rite!!

Kia mau! Hī!

Ringa ringa pakia!

Waewae takahia kia kino nei hoki!

Squadra:

A kia kino nei hoki!

Leader:

Ka mate, ka mate

Squadra:

Ka ora

Leader:

Ka mate, ka mate

Squadra:

Ka ora

Tutti:

Tēnei te tangata pūhuruhuru

Nāna i tiki mai whakawhiti te rā

A Upane! Ka Upane!

Upane Kaupane

Whiti te rā!

Hī!

Italiano

Leader:

Ascoltate!

Preparatevi! Pronti!

In posizione!

Batti le mani contro le cosce!

Pesta i piedi più forte che puoi!

Squadra:

Più forte che puoi!

Leader:

È la morte, È la morte!

Squadra:

È la vita!

Leader:

È la morte, È la morte!

Squadra:

È la vita!

Tutti:

Questo è l’uomo dai lunghi capelli

…è colui che ha fatto splendere il sole su di me!

Ancora uno scalino, ancora uno scalino,

un altro fino in alto,

Il sole splende!

Alzati!

Haka degli All Blacks, il testo e la traduzione di Kapa o Pango

Come detto, potrebbe anche essere che gli All Blacks scelgano, per la partita con l’Italia, di eseguire Kapa o Pango. Si tratta dello stile più recente della Haka neozelandese. È stata allestita dagli All Blacks per essere usata durante le occasioni speciali. Rispetto alla haka tradizionale, la Ka Mate, le parole di questa danza (Kapa O Pango) si riferiscono più precisamente al team di rugby e alla felce argentata, loro simbolo.