Nel pomeriggio di venerdì 28 febbraio 2025, numerosi utenti hanno segnalato una significativa interruzione del servizio di WhatsApp, riscontrando difficoltà nell’invio e nella ricezione di messaggi sulla popolare piattaforma di messaggistica. Le prime segnalazioni sono emerse intorno alle 16:00 (CET), con un rapido aumento dei reclami registrati su Downdetector, una piattaforma che monitora in tempo reale lo stato dei servizi online. Scopriamo tutto sul WhatsApp down in corso ora.

WhatsApp down ora, migliaia di segnalazioni degli utenti: l’app non funziona

Secondo le testimonianze degli utenti, i problemi principali riguardano l’impossibilità di inviare o ricevere messaggi, con l’applicazione che mostrava la dicitura “Connessione in corso”. Questi disservizi non sembrano limitati all’Italia; segnalazioni simili provengono da diversi paesi, suggerendo un’interruzione a livello globale.

Al momento, Meta, la società proprietaria di WhatsApp, non ha rilasciato comunicazioni ufficiali riguardo alle cause dell’interruzione o ai tempi previsti per il ripristino completo del servizio. L’assenza di informazioni ufficiali ha portato molti utenti a rivolgersi ai social media e ai forum online per condividere le proprie esperienze e cercare soluzioni alternative.

Eventi come questo mettono in evidenza la dipendenza globale da servizi di messaggistica istantanea e l’importanza di infrastrutture digitali resilienti. Si consiglia agli utenti di monitorare piattaforme come Downdetector, alla pagina di WhatsApp, per aggiornamenti in tempo reale e di considerare l’utilizzo di servizi di messaggistica alternativi fino al completo ripristino di WhatsApp.