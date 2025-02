Un’inchiesta recente ha portato alla luce una frode su vasta scala che coinvolge gli hard disk Seagate. Secondo le indagini, alcuni miner di criptovalute cinesi avrebbero rivenduto come nuovi dispositivi in realtà usati intensivamente in mining farm. Il trucco? Azzerare lo storico d’uso e riconfezionare i dischi con etichette contraffatte. Seagate ha preso le distanze dalla truffa e ha avviato un’indagine interna, mentre gli utenti si mobilitano per riconoscere i dispositivi contraffatti e difendersi da questa frode. Scopriamo dunque tutto ciò che c’è da sapere sullo scandalo Seagate.

Come funziona lo scandalo Seagate

Lo schema fraudolento si basa su una manipolazione sofisticata dei dati interni dei dischi rigidi. Gli hard disk, che sono stati utilizzati per decine di migliaia di ore nelle operazioni di mining, vengono ripuliti digitalmente per cancellare ogni traccia di utilizzo precedente. In seguito, i truffatori applicano etichette con date di produzione falsificate, alterano i numeri di serie e riconfezionano i dispositivi come nuovi.

Ciò che rende particolarmente insidiosa la truffa Seagate è il fatto che persino i controlli della garanzia online spesso non rivelano alcuna anomalia, mostrando coperture valide fino al 2029. Questa manipolazione accurata dei dati diagnostici consente ai malintenzionati di occultare lo stress subito dagli hard disk durante le attività di mining, che li sottopongono a un utilizzo intensivo e a un degrado precoce.

La replica della società

Seagate ha immediatamente preso le distanze dall’accaduto, dichiarando di non avere alcun coinvolgimento nella vendita di dispositivi usati come nuovi. L’azienda ha avviato un’indagine interna e ha esortato i clienti sospettosi di aver acquistato un disco contraffatto a segnalare il problema via email. Inoltre, Seagate sta collaborando con le autorità competenti per identificare i responsabili e arginare il fenomeno.

Nel frattempo, diversi rivenditori coinvolti, tra cui Wortmann, Proshop e Galaxus, hanno adottato misure per affrontare la situazione. Alcuni hanno offerto rimborsi o sostituzioni, mentre altri stanno analizzando singolarmente i casi prima di decidere eventuali risarcimenti. Tuttavia, molti negozi dichiarano di aver acquistato gli hard disk da fornitori considerati affidabili, senza sospettare della loro reale provenienza.

Come riconoscere gli hard disk contraffatti

Per difendersi da questa truffa, gli utenti possono adottare diverse strategie per verificare l’autenticità degli hard disk acquistati: