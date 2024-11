Sarà Italia-Germania ai quarti di finale della UEFA Nations League 2024-2025. La competizione entra nel vivo con il tabellone completo e il calendario ufficiale della fase finale, con alcune delle migliori nazionali europee pronte a contendersi il trofeo. Il percorso partirà dai quarti di finale e culminerà con la finalissima in programma l’8 giugno 2025. Riflettori puntati sull’Italia, ovviamente, con l’obiettivo di proseguire il cammino verso la gloria continentale. Scopriamo insieme dunque il tabellone della Nations League 2024-2025.

Il tabellone della Nations League 2024-2025 e il calendario dei quarti di finale

Il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti dei quarti di finale, con sfide di andata e ritorno previste per il 20 e il 23 marzo 2025. Oltre al confronto tra gli uomini di Spalletti e la Germania, il tabellone offre scontri di altissimo livello: l’Olanda ospiterà la Spagna, la Croazia affronterà la Francia, mentre la Danimarca se la vedrà contro il Portogallo.

Calendario Quarti di Finale (andata – 20 marzo, ritorno – 23 marzo):

Olanda-Spagna

Croazia-Francia

Danimarca-Portogallo

Italia-Germania

Gli azzurri inizieranno il loro percorso in casa contro i tedeschi, prima della delicata trasferta a Monaco. Due sfide che richiederanno il massimo impegno per centrare l’accesso alle semifinali.

Gli incroci delle semifinali e la finale dell’8 giugno 2025

Il tabellone prevede che la vincente di Italia-Germania affronti, in gara secca, chi uscirà vittorioso dal confronto tra Danimarca e Portogallo. Dall’altra parte, l’Olanda o la Spagna si contenderanno un posto in finale con la vincente di Croazia-Francia. Le semifinali, in programma il 4 e il 5 giugno 2025, si giocheranno in una sede ancora da definire, che sarà anche teatro della Final Four.

Semifinali previste:

Italia/Germania – Danimarca/Portogallo

Olanda/Spagna – Croazia/Francia

La Nations League vivrà il suo epilogo l’8 giugno, giorno in cui si disputeranno sia la finalissima per il titolo che la finale per il terzo posto. La nazione ospitante della Final Four sarà annunciata nei prossimi mesi, con la prima semifinalista ad avere il diritto di organizzare l’evento. Per l’Italia, arrivare fino in fondo rappresenterebbe non solo un traguardo prestigioso, ma anche un banco di prova importante in vista di future competizioni internazionali.