Taranto, città simbolo della Puglia e nota come la Città dei Due Mari, è una destinazione che fonde magnificamente storia, architettura e cultura. Affacciata sul Mar Grande e sul Mar Piccolo, Taranto racconta secoli di storia attraverso i suoi monumenti e le sue antiche tradizioni. Tra castelli, templi e ponti iconici, questa città offre un viaggio nel passato, pur rimanendo ben ancorata al presente grazie al suo fascino inconfondibile. Un walking tour di Taranto, nel video che abbiamo il piacere di mostrarvi.

Il Castello Aragonese e il Ponte Girevole: simboli della Città dei Due Mari

Una delle prime immagini che colpisce chi arriva a Taranto è l’imponente Castello Aragonese, un baluardo di difesa che domina il paesaggio circostante. Questo magnifico castello, costruito nel XV secolo dagli Aragonesi, è un esempio straordinario di architettura militare. Nel video del walking tour, il Castello viene mostrato da più angolazioni, rivelando la sua imponenza sia dal corso Due Mari che dalle vie del centro storico, offrendo una prospettiva unica di questo simbolo della città.

Il Castello non è solo un gioiello architettonico, ma anche un punto panoramico che permette di abbracciare con lo sguardo l’intero panorama del mare e del centro storico. La visita a Taranto non può dirsi completa senza un passaggio sul Ponte Girevole, un’opera ingegneristica unica nel suo genere, che collega il Mar Grande e il Mar Piccolo, aprendo letteralmente le porte alla città e lasciando passare le navi da guerra che attraversano questo stretto.

Il centro storico e le Colonne del Tempio Dorico: walking tour nella storia di Taranto

Il centro storico di Taranto è un labirinto di stradine che svelano tesori nascosti ad ogni angolo. In questo antico quartiere si respira la storia della città, dalle case medievali agli scorci affascinanti sul mare. Passeggiare per le vie di Taranto Vecchia è come fare un viaggio indietro nel tempo, immersi in un’atmosfera carica di storia e tradizioni. È qui che si trovano le tracce della Taranto antica, che raccontano il glorioso passato della città, un tempo uno dei centri più potenti della Magna Grecia.

Tra i resti più significativi di quell’epoca troviamo le maestose Colonne del Tempio Dorico, l’unico vestigio rimasto di un antico tempio greco dedicato a Poseidone. Le due colonne superstiti si ergono maestose nel cuore del centro storico e rappresentano un’importante testimonianza del passato greco della città. Questi resti, che risalgono al VI secolo a.C., sono il simbolo di una città che ha saputo mantenere vivo il legame con il suo passato millenario, rimanendo un punto di riferimento per gli amanti della storia e dell’archeologia.

Taranto è una città che affascina per la sua capacità di unire modernità e antichità in un unico panorama. Dalla maestosità del Castello Aragonese alla storicità delle Colonne Doriche, passando per il Ponte Girevole e il suggestivo centro storico, Taranto è un viaggio indimenticabile nel cuore della Puglia. Per scoprire queste meraviglie e viverle in prima persona, è possibile seguire il walking tour disponibile sul canale YouTube Hammer Style, che offre una panoramica completa delle bellezze della città dei due mari.