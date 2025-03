Cash or Trash è uno dei programmi più seguiti del palinsesto televisivo italiano, capace di unire intrattenimento, cultura del collezionismo e dinamiche di mercato. Il format, adattato da un successo internazionale, mette in scena vendite all’asta di oggetti curiosi, vintage, rari o semplicemente originali, valutati da esperti antiquari e commercianti. Ma come partecipare a Cash or Trash? Quali sono i requisiti, i canali ufficiali per candidarsi e cosa bisogna aspettarsi una volta selezionati?

In questo articolo analizziamo passo dopo passo tutte le modalità per accedere al programma come concorrente, fornendo indicazioni aggiornate e suggerimenti pratici.

Requisiti per partecipare a Cash or Trash

Chiunque può partecipare a Cash or Trash, purché abbia un oggetto interessante da proporre e la volontà di raccontarne la storia in TV. Non è necessario essere collezionisti professionisti: anzi, spesso i concorrenti sono persone comuni che possiedono, ereditano o scoprono un oggetto curioso in casa. Non ci sono limiti di età stringenti, ma è richiesta la maggiore età e la disponibilità a partecipare alle riprese, che si svolgono negli studi televisivi indicati dalla produzione.

Gli oggetti devono essere originali, particolari, avere un valore collezionistico o storico, oppure essere legati a un racconto coinvolgente. Si va da mobili d’antiquariato a giocattoli vintage, da quadri a sculture, da memorabilia sportivi a pezzi di design del Novecento.

Come inviare la propria candidatura

Per partecipare a Cash or Trash, è necessario inviare la propria candidatura alla casa di produzione del programma, che in Italia è Blu Yazmine, in collaborazione con il network televisivo che ospita il format (Nove, gruppo Warner Bros. Discovery).

Il metodo ufficiale per candidarsi è attraverso il sito web della casa di produzione oppure tramite gli annunci pubblicati periodicamente sui canali social ufficiali della trasmissione.

Nel modulo di candidatura vengono solitamente richiesti:

Dati anagrafici del candidato

Contatti (email e numero di telefono)

Breve presentazione personale

Descrizione dettagliata dell’oggetto da proporre

Almeno una o due fotografie dell’oggetto

Eventuali note sulla sua provenienza o particolarità

La produzione effettua una prima selezione in base alla particolarità dell’oggetto e alla personalità del candidato. Se l’oggetto suscita interesse, si viene contattati telefonicamente o via email per un colloquio conoscitivo e per ricevere informazioni logistiche sulle registrazioni.

Cosa aspettarsi dopo essere stati selezionati

Una volta confermata la partecipazione, il candidato riceve tutte le informazioni per presentarsi negli studi televisivi il giorno della registrazione. Durante la puntata, l’oggetto viene inizialmente valutato da un esperto, che ne analizza autenticità, valore storico e potenziale economico. Successivamente, si passa alla fase dell’asta vera e propria, in cui i cinque mercanti – ognuno con la propria personalità e competenza – formulano offerte per acquistare l’oggetto.

Il concorrente può accettare l’offerta o rifiutarla, proprio come in un’asta tradizionale. L’interesse del pubblico deriva anche dalle dinamiche imprevedibili tra venditore e compratori, oltre che dalla storia dell’oggetto stesso.

Consigli utili per aumentare le possibilità di selezione

Per aumentare le probabilità di essere scelti, è importante inviare una candidatura ben curata, con foto nitide e una descrizione chiara ma coinvolgente. Le storie legate agli oggetti, come un aneddoto familiare, una scoperta fortuita o un legame emozionale, possono fare la differenza. Anche la personalità del candidato ha un peso nella scelta: la produzione privilegia chi è a proprio agio davanti alle telecamere e capace di raccontare con entusiasmo la propria proposta.

È utile anche seguire i profili social ufficiali di Cash or Trash per restare aggiornati sui casting aperti, sui temi delle puntate speciali o sulle chiamate per categorie particolari di oggetti.