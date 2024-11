Il centrosinistra esce vincitore dalle elezioni regionali 2024 in Emilia-Romagna e Umbria, due sfide dall’alto valore simbolico. La doppia vittoria rafforza il Partito Democratico e restituisce alla coalizione due territori strategici. La segretaria del PD, Elly Schlein, visibilmente emozionata, ha definito i risultati “straordinari”, evidenziando il ruolo centrale del partito nella costruzione di un’alternativa politica al governo di destra.

Il trionfo di De Pascale in Emilia-Romagna, Proietti ribalta l’Umbria

In Emilia-Romagna, Michele De Pascale ha superato con ampio margine la candidata del centrodestra Elena Ugolini, raccogliendo oltre il 55% dei consensi. La regione, tradizionale roccaforte del centrosinistra, conferma così il proprio sostegno alla coalizione. De Pascale, nel suo primo intervento dopo il risultato, ha sottolineato la necessità di lasciarsi alle spalle le polemiche politiche e collaborare con il governo per affrontare le emergenze del territorio, come l’alluvione che ha segnato profondamente la regione negli ultimi mesi. “Serve un cambio di passo per tutti, dal governo alla regione. L’Emilia-Romagna ha bisogno di soluzioni, non di divisioni”, ha dichiarato il neo-presidente.

In Umbria, Stefania Proietti ha prevalso sulla governatrice uscente Donatella Tesei, portando il centrosinistra al governo regionale dopo cinque anni di amministrazione di centrodestra. La sindaca di Assisi, sostenuta da una coalizione ampia e inclusiva, ha raccolto il 50,1% dei voti, in una competizione molto combattuta. Arrivata al comitato elettorale, Proietti ha accolto il risultato con entusiasmo: “Viva l’Umbria, tornata in mano agli umbri”. Il suo successo segna una rivincita per il centrosinistra, che cinque anni fa aveva perso una regione storicamente legata alla propria area politica.

Regionali 2024, Schlein: “Esito straordinario per il Partito Democratico”

La segretaria del PD, Elly Schlein, ha commentato i risultati con grande soddisfazione, definendoli “emozionanti e straordinari”. Nel suo intervento, Schlein ha evidenziato come il PD si sia confermato la forza trainante di una coalizione ampia e unitaria: “Questo successo è la dimostrazione che, quando lavoriamo insieme, possiamo costruire un’alternativa credibile. Il PD è il perno dell’opposizione a queste destre e una forza centrale per il futuro del Paese”.

Anche gli altri leader politici hanno reagito ai risultati. Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha inviato i suoi auguri ai nuovi presidenti, auspicando una collaborazione costruttiva: “Al di là delle differenze politiche, mi auguro che si possa lavorare insieme per il benessere delle nostre comunità”. Matteo Salvini, da parte sua, ha ringraziato le candidate uscenti Donatella Tesei ed Elena Ugolini per il loro lavoro, ribadendo che “gli elettori hanno sempre ragione”. Sul fronte opposto, il leader del M5S, Giuseppe Conte, ha esultato per la vittoria di Proietti, definendola “strepitosa” e confermando il proprio sostegno alla coalizione che l’ha portata al successo.