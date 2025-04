Sorrento-Avellino si gioca a Potenza: attesa per la decisione sui tifosi

L’Avellino è ormai a un passo dalla promozione in Serie B. Dopo la vittoria al Partenio-Lombardi contro il Monopoli, i lupi hanno la possibilità di chiudere i giochi già nella prossima gara contro il Sorrento. La sfida tra biancoverdi e rossoneri, valida per la penultima giornata del Girone C di Serie C, è in programma sabato 19 aprile alle ore 18:30 allo Stadio Alfredo Viviani di Potenza.

La Lega Pro ha escluso l’ipotesi di un campo neutro, confermando il “Viviani” come sede ufficiale della gara, nonostante le richieste di valutare impianti alternativi come Frosinone o Campobasso, più accessibili per i tifosi irpini.

Stadio Alfredo Viviani: perché Sorrento-Avellino si gioca a Potenza?

Il Sorrento Calcio, a causa dei lavori di ristrutturazione dello Stadio Italia, ha stipulato un accordo con il Potenza per disputare le proprie gare casalinghe al “Viviani”.

Una situazione transitoria che ha influito direttamente anche sulla scelta della sede per Sorrento-Avellino, una gara decisiva per la promozione in Serie B.

Tifosi dell’Avellino in attesa: trasferta possibile ma non ancora confermata

Le autorità stanno valutando la possibilità di aprire il settore ospiti ai tifosi biancoverdi. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (ONMS) ha demandato ogni decisione al CASMS, che dovrà stabilire le modalità di accesso e le eventuali limitazioni per il pubblico di fede biancoverde. Si lavora per consentire l’arrivo di circa 3.000 sostenitori dell’Avellino, con un piano organizzato di trasporti e misure di sicurezza.Pullman scortati, controlli serrati e un piano per l’ordine pubblico sono già sul tavolo delle autorità competenti.

Sorrento-Avellino decisiva per la promozione: clima da finale

Per l’Avellino, la sfida contro il Sorrento potrebbe rappresentare la partita decisiva per il ritorno in Serie B dopo sette anni. Il supporto dei tifosi, in un momento così importante, sarebbe fondamentale per spingere la squadra verso un traguardo attesissimo. Già nelle prossime ore sono attese comunicazioni ufficiali, ma l’entusiasmo e l’attesa per questa sfida sono già alle stelle.