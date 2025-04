C’è una voce che, ogni giorno, racconta l’Atalanta con l’entusiasmo di chi ama il calcio e la professionalità di chi ha fatto dell’informazione una missione. È quella di Marina Belotti, giornalista bergamasca che da anni segue da vicino la squadra nerazzurra. La si può ascoltare in radio, leggere sulle pagine di importanti testate nazionali e vedere in diretta durante le conferenze stampa o le partite. Scopriamo di più su di lei, sulla sua formazione e la sua carriera.

Chi è la giornalista che segue l’Atalanta: la sua biografia e la sua carriera

Il suo percorso parte tra le mura dell’Università degli Studi di Bergamo, dove ha conseguito prima la laurea triennale in Lettere, poi quella magistrale in Comunicazione, informazione ed editoria, entrambe con il massimo dei voti. E proprio a Bergamo, città che conosce e vive intensamente, Belotti ha deciso di restare, scegliendo di narrare non solo il calcio, ma anche i volti e le storie di un territorio ricco di spunti.

La giornalista bergamasca ha mosso i primi passi nel mondo dell’informazione con L’Eco di Bergamo, quotidiano con cui ha collaborato per quasi otto anni, occupandosi di cronaca bianca, eventi locali e partite di calcio provinciale. Da lì, il salto nel giornalismo sportivo a tempo pieno è stato naturale. Dal 2017 scrive per CalcioAtalanta.it, di cui è oggi co-responsabile editoriale, e per Calciomercato.com, dove cura la sezione Atalantamania. La si trova poi ogni giorno su Radio Sportiva, come inviata da Bergamo, e sulle colonne del Corriere della Sera – Bergamo, dove propone approfondimenti e aggiornamenti costanti sulla Dea.

Marina Belotti, chi è la giornalista nel privato? Poche news su di lei

Che si tratti di Serie A, Coppa Italia o Champions League, Marina Belotti è presente: in tribuna stampa, a bordocampo, in sala conferenze. Sempre con lo stesso spirito: raccontare il calcio con occhi lucidi e mente lucida. Se della sua carriera sappiamo tanto, non possiamo dire altrettanto della sua vita privata: la giornalista è una persona davvero riservata, e lascia trasparire ben poco di sé sui suoi social. Di certo, sappiamo la squadra di cui è tifosa: la sua magica Dea.