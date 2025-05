L’attesa è ormai febbrile: la Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025 tra Milan e Bologna, in programma mercoledì 14 maggio allo Stadio Olimpico di Roma con diretta su Canale 5, si prepara a regalare uno spettacolo memorabile, sugli spalti prima ancora che sul campo. Lo conferma la Lega Serie A, che ha registrato numeri eccezionali: oltre 50.000 biglietti già venduti e le due Curve completamente esaurite.

Quella del 14 maggio si preannuncia come una delle finali più seguite degli ultimi anni. L’entusiasmo dei tifosi è alle stelle e, dopo una fase di prelazione riservata ai possessori delle Fidelity Card dei due club, che si chiuderà domani, martedì 6 maggio alle ore 10.00, partirà la fase decisiva: alle ore 12.00 prenderà il via la vendita libera dei biglietti per la Finale di Coppa Italia Milan-Bologna, ultimo step per provare ad assicurarsi un posto all’Olimpico.

Finale Coppa Italia 2025, grandissima attesa per le due tifoserie: ultimi biglietti disponibili

La risposta della tifoseria rossoblù è stata travolgente: il Bologna, che torna a giocarsi una finale nazionale dopo oltre cinquant’anni, ha già quasi esaurito il proprio settore. Restano poco più di 700 biglietti in Tribuna Monte Mario, con prezzi che sfiorano i 200 euro. La città è in fermento, pronta a scrivere una pagina storica del proprio calcio.

Grande mobilitazione anche per il Milan: la parte rossonera ha risposto con numeri da record. Sono già stati venduti oltre 50.000 biglietti complessivamente tra entrambe le tifoserie, e la Curva Sud e la Curva Nord risultano già sold out. L’atmosfera si fa incandescente: l’Olimpico viaggia spedito verso il tutto esaurito.

Biglietti Milan-Bologna: ultime opportunità nella vendita libera

La caccia agli ultimi tagliandi ripartirà martedì 6 maggio alle ore 12.00, quando scatterà la vendita libera per i biglietti di Milan-Bologna, finale di Coppa Italia 2025. Sarà possibile acquistare i biglietti attraverso il sito ufficiale della Lega Serie A e le piattaforme dei due club. Ma attenzione: i posti disponibili sono davvero pochi, e andranno a ruba in pochissimo tempo.

Chi non riuscirà a trovare un biglietto potrà comunque vivere l’emozione da casa: la Finale di Coppa Italia sarà trasmessa in diretta su Canale 5, con il calcio d’inizio fissato per le ore 21.00.