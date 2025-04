Anche per il 2025 l’esenzione dal Canone RAI è una possibilità concreta per migliaia di italiani. Non si tratta di un “trucco” per evitare il pagamento, ma di una misura prevista dalla legge per tutelare categorie specifiche di contribuenti. Vediamo nel dettaglio chi può fare domanda, quali sono le scadenze da rispettare e come presentare la richiesta correttamente.

Chi ha diritto all’esenzione dal Canone RAI nel 2025

Tra i principali beneficiari dell’esenzione dal Canone RAI 2025 ci sono gli anziani con più di 75 anni che dichiarano un reddito annuo complessivo, proprio e del coniuge, non superiore a 8.000 euro. La condizione per accedere al beneficio è che non convivano con altri soggetti titolari di reddito, ad eccezione di colf, badanti e collaboratori domestici. Se il 75° compleanno è stato raggiunto entro il 31 gennaio 2025, l’esonero vale per l’intero anno; se invece viene compiuto tra il 1° febbraio e il 31 luglio, l’esenzione copre soltanto il secondo semestre.

Un’altra possibilità di esenzione riguarda coloro che non possiedono un apparecchio televisivo in nessuna delle abitazioni associate a un’utenza elettrica a loro nome. In questo caso è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate. Se la dichiarazione viene inviata entro il 31 gennaio, l’esenzione è valida per tutto l’anno; se trasmessa tra il 1° febbraio e il 30 giugno, l’esonero è riconosciuto soltanto per il secondo semestre.

Anche diplomatici e militari stranieri possono beneficiare dell’esenzione, ma solo se i loro Paesi di origine garantiscono lo stesso trattamento ai diplomatici italiani. A questi si aggiungono i militari delle forze NATO e quelli ricoverati in strutture militari italiane.

Il personale delle Forze Armate Italiane può fare richiesta se ospitato in ospedali militari, Case del soldato o Sale convegno, ovvero in strutture specificamente destinate al personale in servizio.

Ulteriore esonero è previsto per rivenditori e tecnici riparatori di televisori, in quanto utilizzano gli apparecchi esclusivamente per finalità professionali e non in contesti abitativi.

Infine, per evitare la doppia imposizione, gli intestatari di più utenze elettriche residenziali – ad esempio chi possiede una seconda casa – possono dichiarare su quale utenza va applicato il pagamento del Canone, compilando il Quadro B della dichiarazione sostitutiva.

Come chiedere l’esonero dal Canone RAI 2025

La domanda di esenzione si presenta attraverso una dichiarazione sostitutiva da inviare all’Agenzia delle Entrate. I canali disponibili sono:

Online , tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, accedendo con SPID, CIE o CNS;

, tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, accedendo con SPID, CIE o CNS; Via PEC all’indirizzo [email protected];

all’indirizzo [email protected]; Per posta, inviando il modulo cartaceo all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

È essenziale rispettare le scadenze indicate in base al semestre per cui si richiede l’esonero.