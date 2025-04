Fino a non molto tempo fa svolgere qualsiasi operazione di natura finanziaria senza recarsi personalmente presso la filiale di un istituto di credito sembrava pura fantascienza.

Oggi, invece, grazie agli sviluppi delle tecnologie digitali, in termini di performance come di sicurezza, sta diventando la normalità e non solo per operazioni basilari come quelle che vedono al centro il conto corrente: vale anche nel caso di un prodotto finanziario tra i più apprezzati quale il conto deposito. Scopriamo insieme qualcosa di più su come risparmiare e investire senza correre alcun rischio.

Conto deposito online: è davvero sicuro? Alcune cose da sapere

Quali sono gli elementi che rendono un conto deposito online sicuro? Ce ne sono diversi, prima però ricapitoliamo brevemente di cosa parliamo.

Conto deposito online: cosa si intende?

Il conto deposito è una soluzione che si distingue per il fatto di essere prima di tutto uno strumento di risparmio efficace, risultando inoltre un’opzione in grado di garantire un rendimento dal punto di vista finanziario.

Consente di svolgere soltanto due tipi di operazioni: prelievo e versamento di denaro tramite l’appoggio di un conto corrente. La somma depositata può essere o meno soggetta a vincoli (e quindi più o meno liberamente accessibile); in base a tale fattore viene generato un interesse più o meno considerevole.

Se è presente un vincolo si parla di conto deposito vincolato: non è possibile prelevare il denaro prima di una certa scadenza, a fronte di un rendimento superiore. L’alternativa è quella di un conto deposito libero: il rendimento è più contenuto ma l’accesso al denaro viene garantito in qualsiasi momento.

Nel caso di un conto deposito online tutte le operazioni vengono svolte tramite l’ausilio dei moderni strumenti digitali, ovvero all’interno di piattaforme dedicate. Tutto questo senza doversi recare in filiale, nemmeno per firmare il contratto, con le comunicazioni perfettamente tracciate.

Quali fattori influiscono sulla sicurezza

C’è soltanto un caso in cui si rischia di perdere il denaro depositato su un conto deposito. La situazione a cui facciamo riferimento è quella che vede al centro il fallimento della banca che eroga il servizio.

Un’eventualità che appare di per sé piuttosto remota ma che porta a riflettere sulla necessità di affidarsi a una realtà dalla comprovata esperienza e solidità. Ma in questo caso, per tutte le banche che aderiscono al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), il denaro depositato è garantito dal Fondo stesso che assicura ai risparmiatori il risarcimento della somma investita fino ad un massimo di 100 mila euro.

Per quanto riguarda le peculiarità dell’online, la banca dovrà essere in grado di garantire soluzioni digitali che assicurino il pieno rispetto della privacy dell’utente e dei dati sia personali che finanziari, trattandoli con l’opportuna cautela.

Un esempio di come investire e risparmiare col conto deposito

Un esempio interessante di come è possibile investire al contempo risparmiare col conto deposito è quello offerto da una realtà che vanta oltre 150 anni di esperienza, ovvero Santander.

Questo gruppo finanziario propone due tipologie di conto deposito online, entrambe a zero spese:

IoPosso : un conto deposito libero, in grado di garantire un Tasso Fisso Lordo Annuo al 2,00%.

IoScelgo : un conto deposito vincolato, che assicura un Tasso Fisso Lordo Annuo al 2,50%.

Per ambedue le soluzioni è possibile effettuare una simulazione online prima di procedere all’apertura tramite SPID e firma digitale, sistemi che appaiono sicuri e affidabili.

Le condizioni sono indicate nella più totale trasparenza e viene messo a disposizione un servizio clienti qualificato. Tutti i documenti e comunicazioni rimangono a portata di mano anche nelle fasi successive.