Dopo l’ondata di popolarità che ha travolto i social con i ritratti in stile Studio Ghibli, un nuovo fenomeno virale sta conquistando utenti da ogni parte del mondo: la creazione di action figure personalizzate con ChatGPT. Il trend, in costante crescita, prende il nome di “Starter Pack” e si basa su un’idea semplice ma incredibilmente d’impatto: trasformare sé stessi, o un personaggio noto, in un giocattolo da collezione, confezionato come quelli che da bambini sognavamo di trovare sotto l’albero di Natale. Scopriamo dunque qual è il prompt per creare action figure su ChatGPT.

Il prompt per creare la propria action figure su ChatGPT

Tutto parte da un prompt, ovvero un’istruzione testuale da dare al chatbot. Il cuore dell’esperienza è proprio questo: saper descrivere in modo preciso e suggestivo la propria “action figure”. Gli utenti caricano una propria foto, oppure indicano il nome di un personaggio famoso, e poi inseriscono i dettagli chiave che dovranno comparire nella confezione. Accessori iconici, frasi celebri, colori, font, espressioni e dettagli dell’abbigliamento: ogni elemento contribuisce a raccontare la storia e la personalità del soggetto.

Il prompt perfetto? Un esempio valido e molto usato è quello ripreso dal prompt engineer Ruben Hassid, che consiglia di non essere ridondanti ma nemmeno vaghi. Il segreto è nel dosare bene l’informazione e nell’evitare ripetizioni. Per esempio:

Create image. Create a toy of [nome]. Let it be an action figure. Next to the figure, there should be the toy’s equipment, each in its individual blisters. 1) [Primo oggetto]. 2) [Secondo oggetto]. 3) [Terzo oggetto]. 4) [Quarto oggetto]. Don’t repeat the equipment under any circumstances. The card holding the blister should be [colore]. Also, on top of the box, write ‘[nome]’ in [nome font] font. The figure and equipment must all be inside blisters. Visualize this in a realistic way.

Steve Jobs, Dante e… supermercati: tutti vogliono la loro action figure

L’idea è così semplice da risultare irresistibile. E infatti, non sono solo gli utenti comuni a lanciarsi in questa tendenza. Tra le figure che hanno già fatto il giro del web in versione giocattolo ci sono Steve Jobs, rappresentato con il primo iPhone, un Macintosh del 1984, un libro sulla calligrafia e una tazza con lo slogan “Think Different”; Giorgia Meloni, Carlo Calenda, persino Dante Alighieri, protagonista di un “Starter Pack” che gioca con i simboli della sua epoca.

Il trend ha contagiato anche il mondo dei brand. In Francia, KFC e Carrefour hanno trasformato i propri loghi e dipendenti in mini statuette collezionabili, mentre la compagnia aerea tunisina Nouvelair ha pubblicato un’immagine ufficiale del suo personale in formato action figure.

Un fenomeno globale che parla (anche) di identità

L’attrazione per queste immagini non è solo estetica. Dietro ogni action figure c’è una piccola autobiografia visiva, un modo per raccontarsi – o raccontare – attraverso oggetti iconici, frasi, colori e accessori. È un gioco, certo, ma anche un esercizio creativo che parla di identità, narrazione personale e cultura pop.

Non sorprende quindi che il trend stia saturando i server di ChatGPT, mandandoli temporaneamente in down in più occasioni. A oggi, gli utenti del piano gratuito possono generare solo tre immagini al giorno, mentre chi sottoscrive un abbonamento ha accesso illimitato a questa e ad altre funzionalità avanzate.

Come creare la propria action figure su ChatGPT

Per partecipare, bastano pochi passaggi:

Accedere a ChatGPT (versione 4.0).

Caricare una propria foto oppure indicare il nome di un personaggio noto.

Scrivere il prompt completo in inglese, seguendo il modello sopra indicato.

Aggiungere 4 oggetti che rappresentano l’identità o la storia del personaggio.

Personalizzare lo sfondo, il colore del cartonato, il font con cui scrivere il nome.

Il consiglio è quello di non esagerare con i dettagli, di essere coerenti con lo stile desiderato e soprattutto di divertirsi a costruire un piccolo ritratto tridimensionale di sé stessi o dei propri miti.

Gli hashtag da seguire, oltre al prompt, per la action figure con ChatGPT

Per curiosare tra le creazioni altrui, basta cercare su Instagram, X o Threads gli hashtag del momento:

#StarterPack – #ActionFigure – #ChatGPTArt – #AItoys

La nuova frontiera della personalizzazione è già qui. E anche se per ora rimane tutto sullo schermo, chissà che un giorno queste immagini non possano trasformarsi in veri e propri oggetti da collezione.

Nel frattempo, la domanda è solo una: se fossi un giocattolo, cosa ci sarebbe nel tuo blister?