Il 1º aprile 2025 è stata aperta al pubblico la nuova stazione Centro Direzionale della linea 1 della metropolitana di Napoli. Dopo un cantiere durato dieci anni, l’infrastruttura è oggi operativa e serve una delle aree più dinamiche della città, sede di numerosi uffici pubblici e privati.

Attualmente la stazione rappresenta il capolinea meridionale della linea, in attesa dell’attivazione della successiva fermata Tribunale. I mesi precedenti l’apertura sono stati dedicati ai collaudi tecnici, supervisionati dall’ANSFISA. L’attivazione della stazione segna un ulteriore passo avanti nell’ampliamento della rete metropolitana napoletana.

Napoli Centro Direzionale, un progetto architettonico riconoscibile, firmato EMBT

La stazione è stata progettata dallo studio EMBT, fondato dagli architetti Enric Miralles e Benedetta Tagliabue. Il complesso si sviluppa nell’isola F del Centro Direzionale e si distingue per una copertura in legno dalla forma ondulata, pensata per creare zone d’ombra nella piazza soprastante.

In fase progettuale era prevista anche la realizzazione di un grande volto di Virgilio, visibile dall’alto, opera dell’artista Jorge Rodríguez-Gerada. L’idea è stata in seguito accantonata per motivi economici. L’interno della stazione è pavimentato con pannelli in solfato di calcio rivestiti con laminato plastico, un materiale scelto per la sua funzionalità e durata.

Il costo complessivo dell’opera è stato di circa 43 milioni di euro. È la prima stazione della linea 1 a essere di proprietà della Regione Campania, pur restando sotto la competenza operativa del Comune di Napoli.

Servizi e interscambi della stazione della metropolitana

La stazione è dotata di tutti i servizi essenziali per l’utenza: biglietterie automatiche, scale mobili, sistema di videosorveglianza e accessi per persone con disabilità.

In termini di collegamenti, rappresenta un punto di interscambio rilevante. Oltre alla metropolitana, nelle immediate vicinanze si trovano una fermata degli autobus urbani e la stazione della Circumvesuviana Napoli Centro Direzionale, che permette di raggiungere diverse aree della provincia.