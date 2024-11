Domenica 17 e lunedì 18 novembre, oltre 3,6 milioni di cittadini dell’Emilia-Romagna sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente della regione e i membri dell’Assemblea legislativa. Una tornata elettorale cruciale per il futuro politico del territorio, che arriva in un momento delicato dopo le alluvioni degli ultimi mesi e con temi come la sanità e la ricostruzione al centro del dibattito. Ecco tutto quello che c’è da sapere per votare alle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna 2024.

Quali sono i candidati in gioco per la presidenza della regione

Quattro i candidati in corsa per la presidenza: Michele de Pascale, attuale sindaco di Ravenna e sostenuto dal centrosinistra, è dato in vantaggio nei sondaggi grazie a una coalizione che comprende Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. A sfidarlo, Elena Ugolini, candidata civica appoggiata da tutto il centrodestra, che porta avanti un programma orientato a scuola e valori cattolici. Completano il quadro Federico Serra, rappresentante di una coalizione di sinistra, e Luca Teodori, con una lista civica. I cittadini, oltre a scegliere il presidente, eleggeranno 50 consiglieri che comporranno l’Assemblea regionale, con un ruolo decisivo nella definizione delle politiche locali.