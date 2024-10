Hanno fatto discutere le dichiarazioni della giornalista Annalisa Terranova sulla destra e sulle sue posizioni sui diritti civili. In un post su Facebook, Terranova ha criticato la tendenza della destra a intervenire in questioni sociali con un approccio moralistico, suggerendo che questo atteggiamento rischia di allontanarla dai problemi reali e dall’autenticità. “La destra, anziché seguire il bigottismo alla Pillon, si renda finalmente consapevole della posta in gioco altrimenti segua il suggerimento di Veneziani: non è roba per voi, mollate la presa”, le parole della Terranova. Ma chi è la giornalista? Ripercorriamone la carriera.

Chi è la giornalista: la sua biografia e la sua carriera

Annalisa Terranova, nata nel 1962, è una giornalista e scrittrice italiana, laureata in Lettere e Filosofia. Giornalista professionista dal 1990, ricopre attualmente il ruolo di caposervizio della sezione politica presso il quotidiano Il Secolo d’Italia, dove cura anche una rubrica domenicale dedicata alle novità editoriali. Collabora con il mensile Area e ha partecipato come ospite a programmi televisivi quali Omnibus, Agorà e Lineanotte.

Terranova ha all’attivo numerose pubblicazioni, con un particolare interesse per la storia della destra italiana. Tra le sue opere principali figurano due saggi dedicati alla storia di Alleanza Nazionale, e il volume Camicette nere (Mursia, 2007), in cui esplora l’esperienza delle donne nella destra politica italiana. Ha anche contribuito al dibattito culturale con saggi e collaborazioni per le riviste Area, Pagine Libere e Quaderni di Avalon. Tra i suoi lavori più recenti è presente un saggio sulla Riforma protestante (Il Cerchio) e alcuni scritti raccolti nel volume In alto a destra (Coniglio editore).

L’orientamento politico di Annalisa Terranova e le sue posizioni contro la destra

Terranova, come detto, è nota anche per il suo approccio critico e spesso autonomo all’interno del panorama della destra italiana, con cui ha un legame culturale e storico, ma di cui non teme di evidenziare le contraddizioni. Nei suoi interventi, Terranova ha espresso posizioni che riflettono una visione moderna e riflessiva, come nel caso recente in cui, in risposta alla vicenda di Francesco Spano, ex capo di gabinetto del ministro della Cultura Alessandro Giuli, ha invitato la destra a superare atteggiamenti giudicati da lei come “bigottismo alla Pillon”.