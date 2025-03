L’iscrizione VIES è un passaggio fondamentale per tutte le imprese e i professionisti che intendono effettuare operazioni commerciali all’interno dell’Unione Europea senza applicazione dell’IVA. Essere iscritti al VIES (VAT Information Exchange System) consente di scambiare beni e servizi con soggetti IVA di altri Paesi UE, beneficiando del regime di non imponibilità IVA previsto dalle direttive europee.

Cos’è il VIES e a cosa serve?

Il VIES (Sistema di Scambio di Informazioni sull’IVA) è un database gestito dalla Commissione Europea che raccoglie tutte le partite IVA abilitate alle operazioni intracomunitarie.

Come richiedere l’iscrizione al VIES?

Per ottenere l’iscrizione VIES, l’impresa o il libero professionista deve presentare una richiesta all’Agenzia delle Entrate.

Nuova Partita IVA: la richiesta può essere fatta direttamente nel modello AA7/10 (imprese) o AA9/12 (professionisti).

Partita IVA esistente: l'iscrizione può essere effettuata online o presso l'Agenzia delle Entrate.

Tempi di verifica: l'Agenzia delle Entrate ha 30 giorni per confermare o rifiutare l'iscrizione.

Controllo VIES: come verificare una partita IVA?

Effettuare il controllo VIES è essenziale prima di intraprendere una transazione con un’azienda europea. La verifica può essere fatta:

Tramite il sito della Commissione Europea , inserendo la partita IVA sulla pagina del controllo VIES.

Attraverso il servizio online dell'Agenzia delle Entrate.

Cosa fare se l’iscrizione al VIES viene rifiutata?

Se l’Agenzia delle Entrate rifiuta l’iscrizione, l’impresa può:

Presentare una nuova richiesta con prove concrete delle attività con l’estero.

Dimostrare la propria operatività intracomunitaria con contratti e documentazione.

Fare ricorso se ritiene che il rifiuto sia ingiustificato.

Se un’azienda non effettua operazioni intracomunitarie per 12 mesi, può essere rimossa automaticamente dal VIES.

Domande frequenti sull’iscrizione VIES

Chi deve iscriversi al VIES?

Tutti i soggetti con partita IVA che intendono effettuare operazioni commerciali con altri Paesi UE senza applicare l’IVA.

Quanto tempo serve per essere iscritti?

L’Agenzia delle Entrate ha fino a 30 giorni per approvare o rifiutare l’iscrizione.

Come posso sapere se la mia partita IVA è nel VIES?

Puoi effettuare il controllo VIES online tramite il servizio della Commissione Europea o dell’Agenzia delle Entrate.

Cosa succede se opero con un soggetto non iscritto al VIES?

Se il cliente o il fornitore non è iscritto al VIES, l’operazione non può essere trattata come intracomunitaria e deve essere applicata l’IVA.

L’iscrizione VIES è un requisito fondamentale per chi opera con l’estero e vuole usufruire del regime di non imponibilità IVA nelle transazioni intracomunitarie. Conoscere il procedimento di registrazione, effettuare il controllo VIES e monitorare la validità della propria partita IVA è essenziale per evitare problemi fiscali.