Meteo, arriva la neve in Pianura Padana: il picco del gelo nella prima metà di gennaio

Il grande freddo è arrivato, e con esso la neve tanto attesa in Pianura Padana. Dopo giorni di previsioni incerte e speranze dei più nostalgici dell’inverno, fiocchi bianchi hanno iniziato a cadere su diverse città del Nord Italia, regalando scenari suggestivi e un’atmosfera da cartolina. Emilia-Romagna, Lombardia e parte del Piemonte si sono svegliate sotto una coltre bianca, con accumuli significativi in alcune zone.

Neve in Pianura Padana, criticità in diverse zone del Nord Italia

La perturbazione atlantica, annunciata dai meteorologi come una delle più intense della stagione, ha colpito con forza, spingendo aria fredda dall’Europa centro-orientale. A Bologna, Parma e Milano, la neve ha raggiunto anche il centro città, creando non pochi disagi alla circolazione ma regalando momenti di gioia a bambini e famiglie. Nelle campagne, i tetti delle cascine e i campi innevati hanno completato un quadro dal sapore antico.

Se da un lato lo spettacolo della neve ha incantato i residenti, dall’altro ha portato con sé alcune criticità. In Emilia, le principali arterie stradali hanno registrato rallentamenti, con il traffico paralizzato in alcuni tratti. A Modena e Piacenza, i mezzi spargisale sono entrati in azione già dalla notte per garantire la sicurezza sulle strade, ma non sono mancati piccoli incidenti dovuti alla scarsa aderenza.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni: temperature in calo

Le previsioni per i prossimi giorni lasciano intendere che il clima resterà rigido, con temperature in ulteriore calo e possibilità di nuove nevicate fino a venerdì. La giornata di domani potrebbe portare fiocchi anche in pianura nelle province di Bergamo, Brescia e Cremona, mentre nelle aree pedemontane le precipitazioni saranno più abbondanti.

I meteorologi, tuttavia, invitano alla cautela. “Le condizioni sono ancora in evoluzione – spiega Luca De Santis, esperto del Centro Meteo Italiano – ma la possibilità di nuove nevicate rimane concreta, specialmente nelle aree settentrionali della Lombardia e dell’Emilia”.

Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione: montare pneumatici invernali, utilizzare scarpe adatte e limitare gli spostamenti non essenziali sono alcune delle raccomandazioni per affrontare al meglio le prossime giornate. Intanto, i Comuni continuano a monitorare la situazione, pronti a intervenire con mezzi e personale per evitare disagi maggiori.