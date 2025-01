Nocera Inferiore, chiude lo storico Bar Ideale: l’annuncio dei gestori

Una notizia che rattrista il cuore di Nocera Inferiore e non solo: dal 7 gennaio, lo storico Bar Ideale, un punto di riferimento della città dal 1946, chiuderà definitivamente. Dopo quasi ottant’anni di attività, la famiglia Parlati, custode di tradizioni e sapori che hanno fatto la storia della città, ha annunciato la dolorosa decisione con un messaggio pieno di emozione e gratitudine, pubblicato sui social.

Nocera Inferiore, chiude il Bar Ideale: “Vi vogliamo bene, grazie a tutti”

“Qualcuno già lo sa, ma per chi ancora non lo sapesse, siamo qui per comunicarvi che, purtroppo, dal 7 gennaio il Bar Ideale chiuderà i battenti. È stata una decisione difficile e dolorosa da prendere, ma, ahimè, anche l’unica possibile”, il messaggio dei gestori.

“Con la tristezza nel cuore, ma con la consapevolezza di aver fatto la storia con il nostro gelato artigianale, stringiamo in un forte abbraccio tutti i nostri clienti che, da una vita, ci hanno scelto e sostenuto. Vi vogliamo bene. Ringraziandovi ancora una volta, vi informiamo che, a partire da ora, venderemo tutto a metà prezzo”.

Se ne va un pezzo di storia del commercio di Nocera Inferiore. Il gelato del Bar Ideale ha deliziato tutti noi per decenni, compreso chi vi scrive. È un addio che non passa inosservato, perché non si perde solo un’attività commerciale, ma un pezzo di cuore della città, un luogo che ha accompagnato i momenti più semplici e sinceri della vita quotidiana.

Mentre ci prepariamo a salutare per l’ultima volta il Bar Ideale, non possiamo che rivolgere un grande ringraziamento alla famiglia Parlati per tutto ciò che ha rappresentato.