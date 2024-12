La giornalista italiana Cecilia Sala, nota per il suo lavoro di approfondimento su scenari complessi, è stata arrestata il 19 dicembre a Teheran. Inviata in Iran con un regolare visto giornalistico, Sala stava lavorando a una serie di reportage per il podcast Stories di Chora News e per Il Foglio. Dopo giorni di silenzio, la notizia è stata confermata dalla Farnesina, che ha attivato un’operazione diplomatica per chiarire le accuse e riportarla a casa.

Cecilia Sala arrestata a Teheran, la Farnesina al lavoro per liberare la giornalista

Attualmente, Sala si trova nella prigione di Evin, in isolamento, senza che siano state formalizzate accuse nei suoi confronti. L’ambasciatrice italiana a Teheran, Paola Amadei, ha visitato la giornalista il 27 dicembre, verificando le sue condizioni e comunicandone l’esito alla famiglia. Dal giorno dell’arresto, la Farnesina sta lavorando con le autorità iraniane per garantire il rispetto dei diritti di Sala, in coordinamento con la presidenza del Consiglio. Cecilia Sala aveva completato diverse interviste e registrato tre puntate del suo podcast prima di essere fermata, mentre si preparava a rientrare in Italia il 20 dicembre.