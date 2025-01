Carnevale 2025: tutte le date, il calendario completo e le differenze tra rito romano e ambrosiano

Il Carnevale 2025 è alle porte, e come ogni anno, è tempo di scoprire le date ufficiali e i momenti più importanti di questa festa. Essendo una ricorrenza mobile, il Carnevale non ha date fisse, e le celebrazioni variano anche tra rito romano e rito ambrosiano. Ecco tutto quello che c’è da sapere per non perdere gli appuntamenti principali di questa tradizione amata da grandi e piccini.

Quando inizia e quando finisce il Carnevale 2025: le date principali

Il Carnevale 2025 inizierà ufficialmente domenica 16 febbraio, con la cosiddetta domenica della Settuagesima, 70 giorni prima di Pasqua. I festeggiamenti culmineranno con il Martedì Grasso, il 4 marzo 2025, seguito dal Mercoledì delle Ceneri, il 5 marzo 2025, che segna l’inizio della Quaresima.

Ecco il calendario completo del Carnevale 2025:

Domenica 16 febbraio : inizio del Carnevale.

: inizio del Carnevale. Giovedì Grasso : 27 febbraio 2025.

: 27 febbraio 2025. Domenica di Carnevale : 2 marzo 2025.

: 2 marzo 2025. Martedì Grasso : 4 marzo 2025.

: 4 marzo 2025. Mercoledì delle Ceneri : 5 marzo 2025.

: 5 marzo 2025. Sabato Grasso (rito ambrosiano): 8 marzo 2025.

Differenze tra rito romano e ambrosiano

La principale distinzione nelle celebrazioni riguarda i riti seguiti. Nel rito romano, i festeggiamenti terminano il Mercoledì delle Ceneri, mentre nel rito ambrosiano, adottato a Milano e in alcune località lombarde come Monza, Varese e Bergamo, il Carnevale si prolunga fino al Sabato Grasso, che quest’anno cade l’8 marzo 2025.

Come si calcolano le date del Carnevale

Le date del Carnevale sono legate alla Pasqua, anch’essa mobile. Il periodo carnevalesco inizia 70 giorni prima della domenica di Pasqua, che nel 2025 si celebra il 20 aprile. Il giorno d’apertura, la Settuagesima, segna l’avvio delle feste, mentre il Martedì Grasso rappresenta il momento conclusivo del Carnevale, prima del digiuno quaresimale.

Carnevale 2025: le vacanze scolastiche regione per regione

Anche il calendario scolastico varia da regione a regione per quanto riguarda le vacanze di Carnevale. In alcune aree, le scuole rimarranno chiuse solo per un paio di giorni, mentre in altre i bambini potranno godere di un periodo di pausa più lungo. Ecco le principali differenze:

Provincia di Bolzano : dall’1 al 9 marzo.

: dall’1 al 9 marzo. Campania, Sardegna, Basilicata, Lombardia : 3 e 4 marzo.

: 3 e 4 marzo. Veneto, Friuli Venezia Giulia, Molise, Provincia di Trento : dal 3 al 5 marzo.

: dal 3 al 5 marzo. Piemonte: dall’1 al 4 marzo.

I Carnevali più famosi in Italia

Tra i Carnevali più celebri del nostro Paese spiccano il Carnevale di Viareggio, con i suoi spettacolari carri allegorici, e il Carnevale di Venezia, famoso per le eleganti maschere e gli eventi esclusivi. Entrambi attirano ogni anno migliaia di turisti da tutto il mondo.