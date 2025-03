Il Concorso Vice Ispettore Polizia di Stato 2025 rappresenta un’importante opportunità per chi desidera intraprendere una carriera nelle forze dell’ordine. Con il nuovo bando previsto per aprile 2025, molti aspiranti sono in attesa di conoscere tutti i dettagli sui requisiti, le prove e le modalità di partecipazione. In questo articolo analizziamo tutto ciò che c’è da sapere sul concorso, con particolare attenzione ai civili interessati a candidarsi.

Quando esce il bando del concorso Vice Ispettore Polizia 2025? I possibili requisiti

L’ultimo concorso per Vice Ispettore della Polizia di Stato aperto anche ai civili risale a marzo 2022. Dopo quasi tre anni, l’uscita del nuovo bando è prevista per aprile 2025. Questa previsione è rafforzata dal recente avvio del 19° corso di formazione per Vice Ispettore. Ecco alcuni dei requisiti che potrebbero essere inseriti.

Cittadinanza italiana

Godimento dei diritti politici

Età compresa tra 18 e 28 anni non compiuti

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado

Assenza di condanne penali e procedimenti in corso

Idoneità fisica e psico-attitudinale

Come partecipare al concorso di vice ispettore di Polizia 2025

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente online attraverso il sito ufficiale della Polizia di Stato, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando. È necessario possedere:

SPID (Identità Digitale)

(Identità Digitale) Casella PEC (Posta Elettronica Certificata)

Le prove del concorso: cosa studiare per arrivare preparati

Prova preselettiva – test a risposta multipla Accertamenti psico-fisici e attitudinali – visite mediche, test psicologici e colloqui Prove di efficienza fisica – corsa, salto in alto, piegamenti sulle braccia Prova scritta – elaborato su materie giuridiche Prova orale – colloquio su materie della prova scritta più inglese e informatica

Diritto penale e processuale penale

Diritto costituzionale

Diritto amministrativo

Diritto civile

Inglese e informatica

Per accedere al concorso, non dovrebbero essere ammessi tatuaggi visibili su:

Testa

Collo

Braccia

Mani

I tatuaggi sulle gambe sono generalmente consentiti.

Sedi di lavoro e opportunità di carriera

I vincitori del concorso verranno assegnati alle varie sedi della Polizia di Stato in tutta Italia, con maggiore disponibilità nel Centro-Nord. Le opportunità di crescita sono molteplici, con possibilità di accedere a reparti specializzati come: