Il Festival di Sanremo 2025 ha appena chiuso i battenti, ma l’entusiasmo è tutt’altro che diminuito. Come da tradizione, il Teatro Ariston ospiterà domenica 16 febbraio una puntata speciale di “Domenica In”, intitolata “Speciale Sanremo 2025”, condotta dalla sempre brillante Mara Venier. Questo evento offre un’ulteriore occasione per rivivere le emozioni del Festival e ascoltare nuovamente le esibizioni degli artisti che hanno reso unica questa edizione. Ma quale sarà la scaletta di Domenica In Speciale Sanremo 2025? Ecco come fare a comprendere l’ordine dei cantanti che si esibiranno all’Ariston per un’ultima volta.

Tutte le emozioni del Festival nell’approfondimento di Mara Venier

Grande protagonista della puntata speciale di Domenica In sarà, ovviamente, il Festival di Sanremo 2025. Mara Venier, come da tradizione, riunirà sul palco dell’Ariston tutti e 29 gli artisti in gara per un’ultima, imperdibile esibizione. Sarà una vera e propria maratona musicale di sei ore, ricca di approfondimenti, interviste e momenti di riflessione su tutto ciò che è accaduto durante la kermesse. Non mancheranno il vincitore e l’intero cast del Festival, pronti a regalare ancora una volta emozioni al pubblico.

Scaletta Domenica In Sanremo 2025: orario e ordine cantanti speciale

La trasmissione vedrà la partecipazione di tutti i 29 artisti che hanno calcato il palco dell’Ariston durante il Festival. Oltre alle performance live, ci saranno interviste esclusive, approfondimenti e momenti di riflessione sulle serate appena trascorse. Come detto, si svolgerà proprio all’Ariston Domenica In Sanremo 2025.

Al momento, l’ordine ufficiale delle esibizioni non è stato ancora comunicato. Di seguito, presentiamo l’elenco degli artisti in gara a Sanremo 2025, in ordine alfabetico:

Achille Lauro – “Incoscienti giovani”

– “Incoscienti giovani” Bresh – “La tana del granchio”

– “La tana del granchio” Brunori Sas – “L’albero delle noci”

– “L’albero delle noci” Clara – “Febbre”

– “Febbre” Coma_Cose – “Cuoricini”

– “Cuoricini” Elodie – “Dimenticarsi alle 7”

– “Dimenticarsi alle 7” Fedez – “Battito”

– “Battito” Francesca Michielin – “Fango in paradiso”

– “Fango in paradiso” Francesco Gabbani – “Viva la vita”

– “Viva la vita” Gaia – “Chiamo io chiami tu”

– “Chiamo io chiami tu” Giorgia – “La cura per me”

– “La cura per me” Irama – “Lentamente”

– “Lentamente” Joan Thiele – “Eco”

– “Eco” Lucio Corsi – “Volevo essere un duro”

– “Volevo essere un duro” Marcella Bella – “Pelle diamante”

– “Pelle diamante” Massimo Ranieri – “Tra le mani un cuore”

– “Tra le mani un cuore” Modà – “Non ti dimentico”

– “Non ti dimentico” Noemi – “Se t’innamori muori”

– “Se t’innamori muori” Olly – “Balorda nostalgia”

– “Balorda nostalgia” Rkomi – “Il ritmo delle cose”

– “Il ritmo delle cose” Rocco Hunt – “Mille vote ancora”

– “Mille vote ancora” Rose Villain – “Fuorilegge”

– “Fuorilegge” Sarah Toscano – “Amarcord”

– “Amarcord” Serena Brancale – “Anema e core”

– “Anema e core” Shablo ft. Guè, Joshua e Tormento – “La mia parola”

– “La mia parola” Simone Cristicchi – “Quando sarai piccola”

– “Quando sarai piccola” The Kolors – “Tu con chi fai l’amore”

– “Tu con chi fai l’amore” Tony Effe – “Damme ‘na mano”

– “Damme ‘na mano” Willie Peyote – “Grazie ma no grazie”

L’ordine definitivo delle esibizioni sarà comunicato qualche ora prima dell’inizio della trasmissione. La puntata speciale avrà una durata eccezionale di circa sei ore, dalle 14:00 alle 20:00, per dare spazio a tutte le performance e agli interventi previsti.