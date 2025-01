La puntata speciale di Domenica In dedicata a Sanremo 2025 andrà in scena direttamente dal Teatro Ariston. Mara Venier, la “signora della domenica” di Rai 1, sarà ancora una volta al timone di questo appuntamento imperdibile, celebrando il settantacinquesimo Festival della Canzone Italiana. Sarà un momento magico per rivivere le emozioni del Festival e riascoltare i brani che hanno fatto sognare milioni di telespettatori.

Nella speciale puntata del programma di Mara Venier si canterà in playback?

La puntata speciale del 16 febbraio 2025 sarà interamente dedicata a Sanremo, con approfondimenti esclusivi sulle serate appena concluse, esibizioni degli artisti e interviste che promettono di svelare curiosità e retroscena. Con una durata che supera spesso le quattro ore, questo appuntamento rappresenta un vero e proprio evento televisivo.

Ma i cantanti si esibiranno dal vivo o in playback a Domenica In? Questa è una delle domande più frequenti tra gli appassionati. Negli ultimi anni, molti artisti hanno scelto il playback, spesso per proteggere la voce dopo l’intensa settimana del Festival. Una scelta comprensibile, considerando lo sforzo richiesto dalle numerose performance e dagli impegni promozionali.

Come seguire Domenica In Sanremo 2025 dal vivo?

Ogni anno, tantissimi fan sognano di assistere dal vivo alla puntata speciale di Domenica In. Anche per questa edizione, l’interesse è alle stelle, ma al momento non ci sono ancora dettagli su come ottenere i biglietti.

Nel 2024, la procedura prevedeva la registrazione sul sito ufficiale del Comune di Sanremo, con la possibilità di richiedere fino a due ingressi per persona. Anche quest’anno c’è una procedura simile: è stata creata una pagina web appositamente per il modulo per Domenica In Sanremo 2025.