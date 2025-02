Il giorno successivo alla finale del Festival di Sanremo è sempre un mix di emozioni per gli artisti. Dopo giorni di esibizioni intense, prove, interviste e tensione, i protagonisti della kermesse affrontano un ultimo appuntamento prima di potersi rilassare: lo Speciale Sanremo di Domenica In.

Negli anni, molti si sono chiesti se durante questa tradizionale puntata post-Festival gli artisti si esibiscano dal vivo o in playback. La domanda si ripropone anche per il 2025: a Domenica In Sanremo 2025 si canterà in playback?

Domenica In Sanremo 2025, playback o live? La scelta degli artisti

Dopo cinque serate sul palco dell’Ariston, le corde vocali degli artisti vengono messe a dura prova. L’adrenalina, la stanchezza accumulata e spesso una notte insonne tra festeggiamenti o delusione per il piazzamento finale influiscono sulle performance.

Proprio per questo, negli ultimi anni si è registrato un crescente ricorso al playback da parte di alcuni cantanti che, piuttosto che rischiare un’esibizione non perfetta, preferiscono optare per una versione preregistrata del loro brano.

La decisione di esibirsi in playback a Domenica In, quindi, non dipende solo dalla volontà dell’artista, ma anche da motivazioni tecniche e logistiche. Alcuni scelgono comunque di esibirsi dal vivo per rispettare il pubblico, mentre altri preferiscono tutelare la propria voce già provata dall’intenso impegno sanremese.

Il caso Noemi nel 2012 e altre esibizioni recenti

Uno dei casi più discussi fu quello di Noemi nel 2012. Dopo essersi classificata terza con Sono solo parole, l’artista romana si esibì in playback durante Domenica In Sanremo. Lei stessa spiegò di aver avuto problemi tecnici e si scusò con il pubblico, sottolineando che avrebbe preferito cantare dal vivo, come fecero invece Arisa ed Emma.

Anche negli ultimi anni, diversi cantanti hanno optato per il playback, sia per necessità tecniche sia per preservare la voce. Tuttavia, la decisione di esibirsi dal vivo o meno rimane una scelta soggettiva, legata alle condizioni fisiche dell’artista e alla sua strategia comunicativa post-Festival.