Un vero gioiello del Sud Italia, una città portuale di grande importanza storica e commerciale, un luogo di mare, cultura e fede. Bari custodisce tra le sue mura una ricca eredità artistica e architettonica, che si mescola perfettamente con l’energia vibrante della vita moderna. Con il suo lungomare mozzafiato, i vicoli stretti e affascinanti di Bari Vecchia, e le numerose piazze vivaci, rappresenta una destinazione imperdibile per chi desidera scoprire il meglio della Puglia. Un walking tour di Bari, nel video che abbiamo il piacere di mostrarvi.

Un walking tour a Bari: il lungomare e la città vecchia, tra mare e storia

Il viaggio alla scoperta di Bari parte dal suo iconico lungomare, che si estende per chilometri lungo la costa e offre una vista mozzafiato sul mare Adriatico. Qui, Largo Giannella diventa il punto di partenza ideale per godersi una passeggiata rilassante, dove il vento marino accompagna lo sguardo verso l’orizzonte e l’azzurro del mare sembra non avere fine. A pochi passi, si accede al cuore pulsante della città vecchia: Bari Vecchia, un dedalo di viuzze pittoresche e affascinanti che conservano il fascino della Bari medievale.

Nel cuore di questo quartiere si erge la Basilica di San Nicola, un simbolo di spiritualità e storia. Famosa per la sua imponente architettura romanica, questa basilica ospita nella sua cripta le reliquie di San Nicola, santo venerato non solo in Italia ma anche in tutto il mondo ortodosso. Un luogo di pellegrinaggio internazionale, dove la devozione si mescola con l’arte e la storia. Poco distante, un altro capolavoro dell’architettura sacra: la Cattedrale di San Sabino, forse meno conosciuta della Basilica ma altrettanto affascinante, con le sue austere linee romaniche che raccontano di una fede millenaria.

Il fascino di Bari Vecchia non si ferma alle sue chiese: le sue mura storiche offrono una splendida vista sul mare, e ogni angolo del quartiere trasuda storia e tradizioni. Piazza del Ferrarese e Piazza Mercantile sono due dei luoghi più vivaci della città vecchia, dove passato e presente si fondono in un perfetto equilibrio. Qui, è possibile gustare la cucina tradizionale pugliese nei numerosi locali che circondano le piazze, o semplicemente godersi il movimento continuo di gente e turisti che animano questi spazi.

Il Teatro Margherita, il Castello Svevo e il porto cittadino

Uno degli edifici più iconici di Bari è senza dubbio il Teatro Margherita, un esempio unico di teatro sospeso sull’acqua. Questa struttura, che sembra quasi galleggiare sul mare, è un capolavoro dell’architettura dell’inizio del XX secolo, e un tempo ospitava spettacoli teatrali di grande prestigio. Oggi, il teatro è uno spazio culturale dedicato a mostre e iniziative artistiche, un luogo dove il passato glorioso di Bari si incontra con le espressioni culturali contemporanee.

Spostandosi verso il centro, si incontra il maestoso Castello Svevo, una delle più imponenti fortezze medievali del sud Italia. Costruito per volere di Federico II di Svevia, il castello domina il panorama della città vecchia e rappresenta uno dei principali simboli storici della Puglia. Con le sue mura possenti e il suo ampio cortile interno, il Castello Svevo è una testimonianza della potenza e dell’importanza strategica che Bari ha avuto nel corso dei secoli.

Infine, non si può parlare di Bari senza menzionare il suo porto, uno dei più importanti del Mediterraneo. N’derr alla Lanz, il mercato del pesce situato nei pressi del porto, è il luogo ideale per vivere un’esperienza autentica e scoprire la vera anima della città. Qui, i pescatori vendono il pescato del giorno direttamente sulle bancarelle, in una tradizione che si ripete da secoli. Bari è, infatti, una città che ha sempre vissuto in simbiosi con il mare, e il porto ne rappresenta il cuore pulsante.

Un luogo dove la storia si intreccia con la modernità, dove il mare abbraccia la terra e dove ogni strada racconta una storia. Per immergersi completamente in questa atmosfera unica, è possibile seguire il walking tour disponibile sul canale YouTube Hammer Style, che offre una visione autentica e completa di tutte le meraviglie della città.