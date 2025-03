Figlia del celebre scrittore Carlo Fruttero, Carlotta Fruttero ha saputo affermarsi nel panorama letterario italiano con una voce autentica e potente. Se da un lato ha raccolto l’eredità culturale paterna raccontando la figura di suo padre nel libro La mia vita con papà, dall’altro ha dato prova di grande sensibilità e coraggio con Alice ancora non lo sa, un romanzo intenso che affronta il tema della manipolazione affettiva. Scopriamo di più su di lei, attraverso la sua biografia e il rapporto con il padre.

La vita e la carriera di Carlotta Fruttero

Nata a Torino nel 1962 e cresciuta in Maremma, Carlotta Fruttero ha vissuto a stretto contatto con il mondo della scrittura sin da bambina, pur avendo intrapreso un percorso professionale diverso. Si è occupata di comunicazione, content creation e uffici stampa in ambito culturale, lavorando dietro le quinte della diffusione editoriale. Solo in seguito ha deciso di cimentarsi nella scrittura, pubblicando alcuni libri che hanno suscitato interesse per le tematiche affrontate. Alice ancora non lo sa racconta un’esperienza personale legata alla manipolazione affettiva, mentre con La mia vita con papà ha voluto rendere omaggio alla figura paterna, raccontandone il lato più umano e quotidiano.

Il rapporto con il padre Carlo: il legame vissuto attraverso i racconti della scrittrice