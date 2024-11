La rivalità tra Valentina Vezzali ed Elisa Di Francisca non conosce tregua. Durante le celebrazioni per i 70 anni delle Fiamme Oro, tenutesi al Palazzo dei Congressi all’Eur, a Roma, le due campionesse di fioretto hanno dato vita all’ennesimo scontro verbale. Un siparietto inaspettato che ha riacceso i riflettori su una disputa personale e sportiva che dura da oltre 15 anni.

Uno scambio acceso durante i festeggiamenti delle Fiamme Oro

Nel corso della serata, Elisa Di Francisca, intervistata sul palco, ha tentato un gesto distensivo rivolgendosi direttamente a Vezzali: «Vorrei mandare un messaggio di pace a Valentina e chiederle se possiamo fare finalmente pace». Ma la risposta dell’ex collega e leggenda della scherma è stata tutt’altro che pacifica: «Elisa, dal punto di vista sportivo ti stimo perché sei stata una grande campionessa, ma a livello umano non sei il massimo. Quando imparerai a rispettare le persone…». Una frase interrotta dal presentatore Marco Lollobrigida, che ha cercato di riportare l’attenzione sull’evento, senza però riuscire a spegnere la tensione.

All’uscita dall’evento, Vezzali ha rincarato la dose: «Non ho nulla in sospeso, ma penso che il rispetto sia la base di tutto, nello sport come nella vita». Di Francisca, invece, si è detta dispiaciuta: «Non volevo uscire a cena con Valentina, pensavo solo fosse giusto seppellire l’ascia di guerra. Sono triste, davvero».

Perché Valentina Vezzali ed Elisa Di Francisca hanno litigato: la rivalità

Per comprendere l’intensità di questo rapporto, è necessario tornare indietro nel tempo. Il primo scontro epico tra le due risale ai Mondiali di scherma del 2009, quando una giovane Elisa Di Francisca, allora considerata l’allieva, sconfisse inaspettatamente Valentina Vezzali nei quarti di finale. Un risultato storico, definito dalla stessa Di Francisca “vezzalicidio” nella sua autobiografia Giù la maschera.

La rivalità esplose definitivamente nel 2012, durante le Olimpiadi di Londra. Di Francisca conquistò l’oro, superando in finale Arianna Errigo, un’altra collega e amica poi allontanata, mentre Vezzali si fermò al bronzo. La neo campionessa non si trattenne dal celebrare con un tono sarcastico e battute taglienti nei confronti della Vezzali. Dichiarazioni che scatenarono polemiche e segnarono un punto di non ritorno nel rapporto tra le due schermitrici.

L’autobiografia di Di Francisca che ha alimentato le tensioni

L’autobiografia di Elisa Di Francisca ha aggiunto ulteriore carburante al fuoco. Nel libro, l’ex campionessa olimpica non ha risparmiato critiche a Vezzali, soprannominata “la zarina”, e nemmeno ad Arianna Errigo, con cui aveva condiviso momenti di amicizia e complicità. Le accuse mosse, i racconti degli attriti e i commenti al vetriolo hanno scavato un solco sempre più profondo nei rapporti già compromessi.

Nel 2019, in piena preparazione per le Olimpiadi di Tokyo, il clima teso all’interno della squadra nazionale si fece evidente. Di Francisca non esitò a parlare apertamente di nervosismi e divisioni, attirandosi ulteriori critiche da parte di Errigo e della stessa Vezzali.

Poco da dire: Valentina Vezzali ed Elisa Di Francisca incarnano due approcci diversi alla vita e allo sport. La prima, con la sua carriera leggendaria e il carattere fermo, rappresenta il rigore e la disciplina. La seconda, più giovane e spesso sopra le righe, non ha mai temuto di esprimere apertamente le sue opinioni, anche a costo di suscitare polemiche.