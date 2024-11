Domenica 17 novembre 2024, alle ore 17:30, lo stadio “Ciro Vigorito” di Benevento sarà teatro di uno dei match più attesi della stagione, il derby campano tra Benevento e Avellino. La quindicesima giornata del girone C di Serie C offre una sfida di altissimo livello, che mette di fronte due squadre con ambizioni di vertice e una rivalità storica che accende l’entusiasmo dei tifosi. Ecco dove vedere Benevento-Avellino in diretta tv e streaming: come seguire la gara, le probabili formazioni dell’incontro.

Previsto il pubblico delle grandi occasioni al “Vigorito”: i biglietti venduti

Il Benevento, primo in classifica con 29 punti, scende in campo deciso a lasciarsi alle spalle il passo falso della scorsa settimana contro il Picerno, dove i giallorossi hanno subito una sconfitta per 1-0. Di contro, l’Avellino arriva al derby con il desiderio di invertire la rotta, dopo aver raccolto solo due punti nelle ultime due giornate. Con sei lunghezze di distanza dalla vetta, la formazione biancoverde sa che una vittoria potrebbe rilanciare le proprie ambizioni di promozione diretta, mentre una sconfitta rischierebbe di compromettere le speranze. Il derby campano promette scintille, con entrambe le squadre pronte a darsi battaglia per il predominio regionale e per obiettivi di classifica sempre più ambiziosi.

Al momento si contano 6600 spettatori inclusi abbonati per la sfida contro l’Avellino, l’obiettivo dichiarato è quello di scavallare quota 8 mila biglietti e si tratta di un traguardo ampiamente alla portata.

Le probabili formazioni del derby campano di Serie C

Entrambi gli allenatori sono al lavoro per schierare le formazioni migliori in vista di un match che potrebbe essere decisivo per le sorti della stagione. Auteri dovrebbe optare per un 4-2-3-1 equilibrato e offensivo. La probabile formazione giallorossa vede Nunziante tra i pali, protetto da una linea difensiva composta da Oukhadda, Berra, Capellini e Viscardi. A centrocampo, Talia e Prisco agiranno da diga per spezzare le trame avversarie e sostenere la fase di costruzione. Nel reparto offensivo, il tecnico dovrebbe affidarsi a Lamesta, Simonetti e Lanini, schierati sulla trequarti per supportare l’unica punta Manconi, incaricata di finalizzare le occasioni da rete.

L’Avellino, guidato da mister Biancolino, risponde con un modulo 4-3-1-2, che punta a sfruttare le qualità dei suoi uomini migliori. La formazione biancoverde dovrebbe vedere Iannarilli tra i pali, con una difesa solida composta da Cancellotti, Rigione, Cionek ed Enrici. Il centrocampo sarà affidato all’esperienza di De Cristofaro, Armellino e Sounas, mentre sulla trequarti agirà D’Ausilio, chiamato a ispirare il duo offensivo formato da Patierno e Gori. Con due schieramenti ben bilanciati, la partita promette grande equilibrio, con individualità di spicco e strategie tattiche pronte a fare la differenza in un match di altissima tensione.

Dove vedere Benevento-Avellino in TV e streaming: orario della diretta

Per gli appassionati di calcio, seguire il derby Benevento-Avellino sarà semplice grazie alla ricca copertura mediatica. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport 251, disponibile per gli abbonati alla piattaforma satellitare, che potranno godere dello spettacolo calcistico in alta definizione. Per chi preferisce la comodità dello streaming, il match sarà visibile su Sky Go e Now, piattaforme che permettono di seguire la gara su dispositivi mobili, tablet e PC, previa sottoscrizione dell’abbonamento.

In Campania, il derby sarà inoltre trasmesso in chiaro su Prima Tivvù, canale 17 del digitale terrestre, che offrirà una copertura completa dell’evento, a partire dalle 16:45 con un ampio pre-gara dedicato a interviste, analisi e approfondimenti. Gli amanti della radio potranno sintonizzarsi su Radio Punto Nuovo per vivere l’emozione della radiocronaca in diretta.