È il match che nessuno si sarebbe mai aspettato, eppure tutti vogliono vedere: Mike Tyson, 58 anni, leggenda indiscussa della boxe, torna sul ring per sfidare Jake Paul, 27enne youtuber e pugile con un record di 10 vittorie e una sconfitta dal suo debutto nel 2020. L’evento, che si preannuncia epico, si terrà all’AT&T Stadium di Arlington, Texas, di fronte a 80.000 spettatori, con una diretta streaming che promette di raggiungere milioni di appassionati in tutto il mondo. Un incontro che non è solo boxe, ma spettacolo e intrattenimento puro, capace di attrarre sia i fan della nobile arte sia un pubblico giovane e digitale. Ecco, dunque, dove vedere Tyson-Paul in diretta tv e in streaming.

Dettagli del match: orario, regole e protagonisti dell’incontro di boxe

L’attesissimo incontro andrà in scena nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 novembre, alle ore 4:00 del mattino italiane. A precedere il match clou ci sarà una card ricca di incontri spettacolari, tra cui Neeraj Goyat contro Whindersson Nunes, Mario Barrios contro Abel Ramos per il titolo mondiale WBC dei pesi welter, e Katie Taylor contro Amanda Serrano per il titolo indiscusso dei pesi superleggeri. La formula dell’incontro principale prevede 8 round da 2 minuti ciascuno, un compromesso tra le esigenze della spettacolarità e la tutela fisica dei pugili, soprattutto per Tyson, che torna sul ring dopo quasi vent’anni.

Le provocazioni non sono mancate durante la vigilia, culminate in un alterco fisico durante la conferenza stampa, quando Tyson ha colpito Paul con uno schiaffo, scatenando la risposta provocatoria del giovane sfidante: “Domani lo metto KO”. Un contesto che non fa che accendere l’interesse per una sfida che sembra destinata a entrare negli annali dello show business.

Dove vedere Tyson-Paul in tv e streaming: la diretta su Netflix

Per i fan italiani, il match sarà visibile in esclusiva su Netflix, che ha acquisito i diritti per trasmettere l’evento in streaming. La diretta inizierà alle 2:00 del mattino del 16 novembre con gli incontri preliminari, mentre il match principale è previsto per le 4:00. Nessun costo aggiuntivo rispetto all’abbonamento standard sarà richiesto per accedere all’evento, che sarà disponibile in più lingue, tra cui inglese, spagnolo, francese e tedesco.

Chi non potrà seguire la diretta potrà comunque vedere il match on demand una volta terminato, sempre su Netflix. L’evento sarà accessibile da qualsiasi dispositivo compatibile con l’app, inclusi smartphone, tablet e smart TV, garantendo la possibilità di vivere ogni emozione della sfida, in diretta o in differita.

Una notte di spettacolo e pugni che promette di tenere tutti con il fiato sospeso: chi avrà la meglio tra la leggenda del passato e la provocazione del presente?