Il match di Champions League tra Real Madrid e Milan è pronto a infiammare la serata di martedì 5 novembre 2024. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di calcio, con i rossoneri che volano al Bernabeu per affrontare i campioni in carica guidati da Carlo Ancelotti. Il fischio d’inizio è previsto per le 21:00, in una sfida che vale punti cruciali per entrambe le formazioni nel girone. I tifosi, oltre a poter seguire la partita in TV e streaming, hanno la possibilità di ascoltare ogni minuto di gioco in radiocronaca. Ecco dunque dove ascoltare Real Madrid-Milan in radio.

Probabili formazioni e previsioni della gara di Champions League

Real Madrid-Milan non è solo una partita di cartello, ma un autentico scontro tra due giganti del calcio europeo. Paulo Fonseca, alla guida del Milan, ha il compito di conquistare un risultato positivo per tenere vive le speranze di qualificazione, mentre Ancelotti punta a rilanciarsi ulteriormente verso la fase successiva dopo la vittoria in rimonta contro il Dortmund. Ecco le probabili formazioni della gara:

REAL MADRID (4-4-2): Lunin; Vazquez, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Camavinga, Bellingham; Vinicius, Mbappe. Allenatore: Ancelotti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Thiaw, Pavlovic, Theo; Loftus-Cheek, Fofana; Leao, Reijnders, Pulisic; Morata. Allenatore: Fonseca.

I Blancos devono fare a meno di due pezzi da novanta, Courtois e Rodrygo, ma possono contare sulla classe di Mbappe e Vinicius per fare la differenza. Dal lato rossonero, Leao e Pulisic saranno le armi principali per sorprendere la difesa avversaria, mentre Morata, ex della sfida, cercherà di lasciare il segno.

Real Madrid e Milan vantano una lunga e affascinante storia di confronti nelle competizioni europee. La prima sfida risale al 1956, in semifinale di Coppa dei Campioni, con una vittoria del Real Madrid per 4-2 all’andata e una vittoria del Milan per 2-1 al ritorno. In totale, le due squadre si sono affrontate 15 volte, con un bilancio in equilibrio: 6 vittorie per parte e 3 pareggi. L’ultimo incontro ufficiale risale al 3 novembre 2010, terminato 2-2.

Come seguire Real Madrid-Milan in diretta su Rai Radio 1

Per chi non ha la possibilità di vedere Real Madrid-Milan in TV o streaming, la soluzione perfetta è ascoltare la cronaca in diretta radiofonica. Rai Radio 1, emittente leader nelle trasmissioni sportive, offre la radiocronaca completa del match con la competenza e la passione dei suoi cronisti esperti. Sintonizzarsi su Rai Radio 1 garantisce aggiornamenti in tempo reale, descrizioni dettagliate e commenti tecnici che permettono di immergersi pienamente nella partita.

È possibile ascoltare la diretta non solo sulle frequenze FM, ma anche sul sito ufficiale di Rai Radio 1, che mette a disposizione uno streaming audio accessibile da dispositivi mobili e desktop. Un’opzione ideale per chi vuole rimanere aggiornato sulle azioni decisive e sulle emozioni della partita.