Domenica 3 novembre 2024, New York City sarà teatro di una delle manifestazioni podistiche più attese al mondo: la Maratona di New York. Circa 50.000 corridori, tra professionisti e amatori, si preparano a invadere le strade della metropoli per affrontare un percorso iconico di 42 chilometri che attraversa i cinque quartieri, dal Ponte di Verrazzano fino a Central Park. Tutte le info sul percorso e sulla diretta tv e streaming della Maratona di New York 2024.

Quali saranno i favoriti della gara e i costi per accedervi

Il campione olimpico Tamirat Tola, fresco di vittoria a Parigi 2024, si presenta come il grande favorito nella categoria maschile. Con un tempo record di 2:06:26, Tola mira a conquistare per la seconda volta consecutiva la maratona di New York, dove ha già battuto il record del percorso lo scorso anno. Non mancheranno avversari agguerriti come il keniano Geoffrey Kamworor, già vincitore nel 2017 e 2019, e Evans Chebet, trionfatore nel 2022. Tra gli outsider, spicca il belga Bashir Abdi, che ha dimostrato di avere le carte in regola per sorprendere.

Anche la gara femminile promette emozioni forti, con la keniana Hellen Obiri, bronzo olimpico, che tornerà a correre nel suo debutto di successo a New York. Obiri, già vincitrice a Boston quest’anno, avrà l’arduo compito di difendere il titolo contro rivali di spessore come Sharon Lokedi e Vivian Cheruiyot, che portano un bagaglio di esperienze e successi nelle maratone.

La partecipazione alla maratona non è da poco: per gli atleti italiani, la quota di iscrizione è di 594 euro, un investimento che include il pettorale, una maglietta ufficiale e un pacco gara. Si stimano circa 2.500 corridori italiani tra i partecipanti, che rappresentano una delle nazionalità più numerose dell’evento.

Il percorso della Maratona di New York 2024

Il percorso della Maratona di New York 2024 si snoda per 42 chilometri attraverso i cinque quartieri della città, con una combinazione di salite e discese che lo rendono impegnativo. Fase iniziale (0-3 km): La gara inizia con la salita sul Ponte di Verrazzano, dove si perde circa 15 secondi nel primo chilometro, ma si recupera nella discesa verso Brooklyn. È importante non forzare il ritmo iniziale, per conservare energie per la parte finale. Brooklyn e Queens (3-24 km): Questa sezione è la più scorrevole del percorso, anche se ci sono alcune salitelle. I corridori dovrebbero riuscire a rispettare i tempi programmati, con un focus particolare sul Pulanski Bridge, dove è possibile fare una proiezione del tempo finale. Manhattan (24-38 km): Questa è la parte più dura della maratona. Si affronta la salita del Queensborough Bridge e i saliscendi della 1st Avenue. Qui la stanchezza inizia a farsi sentire, e i corridori devono gestire attentamente le energie per non incorrere in crisi. Central Park (38-42,195 km): L’ingresso al Central Park è meno impegnativo rispetto al percorso precedente, con una leggera salita finale prima dell’arrivo. Gli ultimi metri richiedono una buona gestione della fatica, poiché l’andatura tende a variare in base alla stanchezza accumulata. Il percorso è caratterizzato da un dislivello totale di 253 metri, con una chiara distinzione tra la parte iniziale, più scorrevole, e la seconda parte, che richiede un’ottima strategia di corsa per affrontare le sfide finali. Il tempo limite per completare la maratona è di 8 ore, con chiusura del percorso prevista per le ore 19.10.

Dove vedere la Maratona di New York 2024 in tv e streaming: gli orari

La maratona sarà trasmessa in diretta su RaiSportHD fino alle 15.15, per poi passare su Rai 2. Gli appassionati potranno seguire ogni momento cruciale anche su Eurosport 1, mentre chi preferisce lo streaming potrà farlo su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. Le donne professioniste partiranno alle 14.35 italiane, seguite dagli uomini alle 15.05.